Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

21,69 EUR -0,46% (28.05.2021, 21:07)



NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

27,841 USD +4,98% (28.05.2021, 20:52)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C1045



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A1W90H



Ticker-Symbol Deutschland AMC Entertainment-Aktie:

AH9



NYSE-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (28.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Januar GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME), im Mai AMC: Die Reddit-Trader hätten ihren neuen Lieblingswert am Freitag kurzzeitig sogar auf ein neues Allzeithoch katapultiert, ehe wenige Minuten später Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. Nachdem das Papier des Kinokettenbetreibers am Donnerstag 36 Prozent zugelegt habe, ergebe sich innerhalb einer Handelswoche eine Verdopplung des Börsenwertes.Auf Twitter habe die Finanzanalysegruppe Ortex geschrieben, dass die Gesamtverluste in dieser Woche für Leerverkäufer der Meme-Aktie bisher ca. 1,75 Milliarden Dollar betragen würden. Für den gigantischen Kursanstieg der AMC-Aktie gebe es derweil verschiedene Gründe.Zum einen tobe ein Kampf zwischen Privatanlegern, die sich hauptsächlich über Reddit organisieren würden, und professionellen Shortsellern. Zum anderen gebe es auch ein fundamentales Argument für eine Verbesserung der Geschäfte von AMC. Nach dem Wegfall der Corona-Restriktionen könnten die Kinos in den USA inzwischen an vielen Orten wieder öffnen. Dies habe die Hoffnung bei Privatanlegern auf steigende Aktienkurse befeuert.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link