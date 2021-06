Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:



48,05 EUR +22,14% (07.06.2021, 19:15)



58,65 USD +22,42% (07.06.2021, 19:00)



US00165C1045



A1W90H



AH9



AMC



Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (07.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die AMC-Aktie sei in der vergangenen Woche um rund 83 Prozent gestiegen - seit Anfang des Jahres sogar um 2.160 Prozent. Und auch heute mache das Papier einen Kurssprung von 15 Prozent. Kein Wunder, dass diese fundamental überhaupt nicht gerechtfertigten Kursauswüchse Spekulanten anlocken würden, die auf den Zusammenbruch des Kartenhauses setzen würden.Laut Reuters gebe es zunehmend Marktteilnehmer an der Wall Street, besonders institutionelle Investoren, die mit komplexen Optionsgeschäften darauf wetten würden, dass die sogenannten Meme-Aktien fallen würden. Dabei würden mögliche Verluste - genauso wie die Gewinne - mit Hilfe eines "Bear Put Spread", einer gängigen bärischen Optionsstrategie, gedeckelt. Konkret werde das durch den gleichzeitigen Kauf und Verkauf einer Put-Option zu unterschiedlichen Basispreisen erreicht.Auf fallende Kurse zu wetten ergebe im Falle des Kinobetreibers AMC noch aus einem anderen Grund durchaus Sinn. Selbst das AMC-Management empfehle die (eigene) Aktie nicht mehr und habe jüngst erklärt, dass diese Kurse in keinster Weise durch das operative Geschäft gerechtfertigt seien.Mit Material von dpaAFX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link