Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

14,215 USD -4,98% (02.02.2022, 18:44)



NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

15,92 USD -5,58% (02.02.2022, 18:31)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C1045



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A1W90H



Ticker-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AH9



NYSE-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment Holdings, Inc.:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist ein Unternehmen, das Kinos veranstaltet. Es lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. AMC Entertainment Holdings betreibt ungefähr 950 Theater mit rund 10.600 Leinwänden weltweit. (02.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei ruhig geworden um die Aktie der Kinokette AMC. Einst der Liebling der Kleinanleger sei es zuletzt beständig bergab mit dem Aktienkurs gegangen. In der Spitze habe das Papier bei rund 60 Dollar notiert, heute falle die Aktie unter 16 Dollar. Jetzt wolle AMC Entertainment 500 Millionen Dollar über die Ausgabe einer Anleihe einnehmen, um fällig werdende Schulden und damit verbundene Gebühren zu tilgen.Die Ausgabe dieser vorrangig besicherten Anleihen, die mit einem Zinssatz von 10,5 Prozent verzinst würden, sei der nächste Schritt des CEO Adam Aron zur Verbesserung der finanziellen Lage von AMC. Obwohl sich die Kinokassen im Inland zu erholen beginnen würden, seien die Ticketverkäufe im Vergleich zu den Werten vor der Pandemie weiterhin gedämpft. Eine Refinanzierung, die die Fälligkeit von Schulden hinauszögere, könne AMC helfen, Bargeld zu sparen und die Zinsen für andere Anleihen, die früher fällig würden, zu zahlen.Dies passe zu der Darstellung, die Aron den Anlegern im Jahr 2022 vermittelt habe. Anfang des Jahres habe es gesagt, sein Ziel sei es, "einen Teil unserer Schulden zu refinanzieren, um unsere Zinskosten zu senken, die Fälligkeit einiger Schulden um mehrere Jahre zu verschieben und die Auflagen zu lockern".10,5 Prozent für eine vorrangig besicherte Anleihe sei ein ordentlicher Zinssatz und zeige, was das Unternehmen bieten müsse, um Investoren anzulocken.Das Papier bleibt hartgesottenen Zockern vorbehalten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Der Konzern habe alle Hände voll zu tun, seine Finanzen zu ordnen. Es gebe sicherlich eine Menge Aktien, die weit weniger risikoreich seien als AMC. (Analyse vom 02.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link