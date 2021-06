Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



US00165C1045



A1W90H



AH9



AMC



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (28.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) unter die Lupe.AMC Entertainment sei der Hot-Stock des Jahres: Seit Jahresbeginn habe er rund 3.000% zugelegt. Doch viele AMC Entertainment-Investoren würden an weiter steigende Kurse glauben. "Der Aktionär" warne: "Die Bewertung von AMC (22er-KUV: 13,2) liegt mittlerweile jenseits jeglicher fundamentaler Logik. Das Rückschlagpotenzial ist enorm. Anleger meiden die Aktie.""Der Aktionär" habe nun bei AMC Entertainment-Anlegern nachgefragt: Wieso sei die emotionale Bindung zur Aktie so stark und was sei das Ziel? Einige Anleger würden sich zugeknöpft gegenüber der Finanzpresse zeigen, die nur schreiben würde, dass das Papier überbewertet sei. Der Punkt sei jedoch, dass Shortseller auf dem falschen Fuß erwischt wurden und eindecken müssten. Ein AMC Entertainment-Aktionär: "Die Community hat gesehen, dass es funktioniert (GME) und richtig Blut geleckt, die Hedgefonds bluten zu sehen und werden halten." Man sei sich in der Community einig, dass unter 420 USD keine Aktie angefasst werde. Solche Absprachen würden aber selten wie geplant funktionieren, es gebe immer Zocker, die ausscheren würden und vor den anderen ihre Gewinne sichern wollten - zwischenzeitlich sei AMC Entertainment etwa im Februar nach Rally überraschend schnell rund 75% abverkauft worden."Der Aktionär" habe einen jungen AMC Entertainment-Aktionär gefunden, der das Phänomen erklärt: "Zum einen ist da die große Emotionale Bindung vieler US-Amerikaner an diese Kinomarke. Gerade die Generation der "Millennials" hat einen Teil ihrer Jugend in diesen Kinos verbracht. Diese Bindung wurde nicht eingepreist." Gut möglich sei, dass die Post-Corona-Menschen so ausgehungert nach gemeinschaftlichen Erlebnissen seien, dass jede Form von Gemeinschaftserlebnis gestürmt werde. Weiterer Antrieb: "Ein tiefsitzender Hasses auf Hedgefonds."Man sehe hier teilweise eine Kommunikation wie man sie von politischen Aktionsgruppen her kenne. Dies würde solche Gruppendynamiken und selbstverstärkenden Prozesse bis hin zu extremen Fällen wie YOLO-Investments erklären (YOLO- You Only Live Ones, - sein gesamtes Kapital auf eine Aktie/Wette setzen).Doch die Hoffnung sei, dass dies erst später geschehe. Das Wunschziel des Zockers: "In einem Monat 69 Dollar und in einem Jahr 420 Dollar."Wieso würden Shortseller grundsätzlich so vehement abgelehnt? Würden skeptische Investoren wie bei Wirecard nicht dazu beitragen, Verwerfungen zu verhindern und vor zu Unrecht hoch gestiegenen Aktien warnen? Antwort: "Shortseller sind ein verflucht schlechter Ersatz für eine Regulierungsbehörde.", so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2021)