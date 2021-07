Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:



30,71 EUR +8,86% (15.07.2021, 16:07)



34,86 USD +4,28% (15.07.2021, 15:52)



US00165C1045



A1W90H



AH9



AMC



Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (15.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) unter die Lupe.Der Ausverkauf beim Meme-Stock AMC Entertainment setze sich fort. Die Aktie verliere im vorbörslichen Handel weitere sechs Prozent und notiere nur noch bei etwa 31 Dollar. Die Analysten würden weiter kaum einen Pfifferling auf ein Comeback des Kinobetreibers geben. Für Anleger könne das nur eines bedeuten.AMC sei immer noch eine der besten Aktien in diesem Börsenjahr, doch die Gewinne würden schrumpfen. An acht der letzten neun Handelstagen habe der Kinobetreiber an Wert verloren, in der Summe würden sich die Verluste auf rund 40 Prozent belaufen. Seit dem Hoch seien es inzwischen 56 Prozent.Doch das dürfte noch nicht das Ende der Talfahrt gewesen sein. Analyst Alan Gould von Loop Capital habe vor wenigen Tagen ein Update zu AMC veröffentlicht. Sein Kursziel: 1,00 Dollar. Er begründe dies damit, dass die Fundamentaldaten nicht den aktuellen Aktienkurs rechtfertigen würden. Eine gewisse Zeit könne dies gut gehen, aber "irgendwann sollten die Aktien wieder zum fundamentalen Wert zurückkommen", so seine Einschätzung.Die AMC-Aktie sei viel zu teuer. Weitere Verluste werde es zwangsläufig geben. Natürlich kann es auch jederzeit zu einem weiteren Short-Squeeze kommen, einen Kauf der Aktie rechtfertigt dies aber keineswegs, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link