Börsenplätze AMAG Austria Metall-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs AMAG Austria Metall-Aktie:

40,40 EUR -0,98% (09.11.2021, 10:30)



Wiener Börse-Aktienkurs AMAG Austria Metall-Aktie:

40,80 EUR -1,69% (09.11.2021, 09:53)



ISIN AMAG Austria Metall-Aktie:

AT00000AMAG3



WKN AMAG Austria Metall-Aktie:

A1JFYU



Ticker-Symbol AMAG Austria Metall-Aktie:

AM8



Wien Ticker-Symbol AMAG Austria Metall-Aktie:

AMAG



Kurzprofil AMAG Austria Metall AG:



Die AMAG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wien: AMAG) ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 Prozent beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. (09.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AMAG Austria Metall-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wien: AMAG) unter die Lupe.In Q3 2021 habe AMAG weiterhin vom massiven Aluminiumpreisanstieg profitieren können. Allerdings hätten sich auch steigende Kosten, vor allem in den Bereichen Walzen und Gießen, bemerkbar gemacht. Der Konzernumsatz habe wie von den Analysten prognostiziert um 57% auf EUR 329 Mio. zugelegt. Das EBITDA sei mit EUR 53 Mio. jedoch unter der Analystenschätzung von EUR 60 Mio. geblieben. Während sich der Ergebnisbeitrag des Upstream-Segments mit rund EUR 33 Mio. wie erwartet stark dargestellt habe, habe die Ertragskraft im Downstream-Bereich unter der Analystenschätzung gelegen.Primär getrieben vom weiteren Anstieg des Aluminiumpreises, sei das Ergebnisziel erneut nach oben revidiert worden. Das Management erwarte nun ein EBITDA von EUR 175-195 Mio. und damit rund EUR 20 Mio. mehr als noch mit den Q2-Zahlen kommuniziert worden sei. Die bisherige Schätzung der Analysten von EUR 183 Mio. habe schon über dem oberen Ende des Zielkorridors gelegen. Sie hätten sie nun auf EUR 193 Mio. erhöht.Primäraluminium habe im Oktober erstmals seit 2008 wieder über die Marke von USD 3.000 pro Tonne klettern können. Vom Hoch bei knapp USD 3.200 habe der Preis zwar rund 15% auf derzeit rund USD 2.700 korrigiert, allerdings würden die Ertragsaussichten für Aloutte trotz höherer Tonerdekosten weiterhin sehr attraktiv bleiben. Neben der guten Nachfrage scheine vor allem angebotsseitig Unterstützung gegeben. So seien in China aufgrund von Energieknappheit und Emissionsbedenken Produktionskapazitäten stillgelegt worden. Auch die gestiegenen Inputkosten sollten unterstützend wirken.Die Nachfrage für Walzprodukte liege weiterhin über dem Vorkrisenniveau, trotz niedrigerer Volumina im Transportsektor (Auto, Luftfahrt). Allerdings habe AMAG darauf hingewiesen, dass Kosteninflation bei z.B. Energie, Legierungen und Logistik sich zunehmend auf die Margen auswirken sollte. Um das Kostenrisiko zwischen Auftragserhalt und Produktion zu minimieren, würden die Vorlaufzeiten bei Bestellungen reduziert. Während die Energiepreise für das Geschäftsjahr 2022 überwiegend noch auf einem vergleichsweise moderaten Niveau abgesichert seien, sei der abgesicherte Anteil für 2023 deutlich niedriger.Die höhere Jahresprognose für 2021 sei, vor dem Hintergrund der Entwicklung der Rohstoffmärkte, keine große Überraschung gewesen. AMAG sei weiterhin ein Profiteur der hohen Preise für Primäraluminium. Es sei aktuell davon auszugehen, dass das attraktive Marktumfeld für Alouette, trotz anziehender Kosten, zumindest in den kommenden Quartalen Bestand haben könne. Entsprechend hätten die Analysten die Upstream-Schätzungen erhöht. Für die beiden Downstream-Divisionen seien sie hingehen etwas vorsichtiger geworden und hätten die angenommene Ertragskurve nach unten revidiert. Summa summarum münde dies in einer moderaten Anhebung der Schätzungen des Konzern-EBITDA im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.