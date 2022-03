Derweil habe Bachem (ISIN: CH0012530207, WKN: 914589, Ticker-Symbol: BHM, SWX Ticker-Symbol: BANB) am Freitag seine Zahlen für 2021 präsentiert. Der Pharma-Auftragsfertiger habe die Erlöse um 25% auf 503,2 Mio. CHF gesteigert und damit knapp die eigene Zielmarke von 500 Mio. CHF überboten. Betriebs- und Netto-Gewinn seien dabei jeweils überproportional um 33% auf rund 129 Mio. CHF bzw. 47% auf 114,7 Mio. CHF gestiegen. Das Schweizer Unternehmen rechne nun bis 2026 mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 15%. Das EBIT solle in diesem Zeitraum prozentual stärker steigen als die Einnahmen.



Bachem und Novartis seienjeweils Bestandteil des AKTIONÄR Schweiz Index (ISIN: DE000SL0DJV5, WKN: SL0DJV). Insgesamt bündele dieser spezielle Aktienkorb 15 ausgewählte Schweizer Top-Titel. Dabei würden neben dem Pharma-Konzern auch Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) und Roche(ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF), die drei größten Werte in der Alpenrepublik, für Stabilität und Sicherheit sorgen. Kleinere Wachstumsperlen wie etwa Bachem würden den zusätzliche Performance sorgen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) habe sich in den vergangenen acht Handelstagen erholen, so Carsten Kaletta vom Anlagermagazin "Der Aktionär".Konkret habe die des Schweizer Pharma-Unternehmens einen Wertzuwachs von rund 9% verbucht.Auch heute vermelde das SMI-Schwergewicht Positives. Und noch ein weiteres Schweizer Unternehmen sorge zum Wochenausklang für erfreuliche Schlagzeilen.