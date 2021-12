Nestlé gehe genau den richtigen Weg, indem man einfach mal Gewinne mitnehme. Hintergrund: Die Beteiligung an L’Oréal habe einen Wert von mehr als 55 Milliarden Euro erreicht - die Aktien des französischen Kosmetikkonzerns würden auf Allzeithoch notieren. 1974 habe der Nahrungsmittelkonzern lediglich 260 Millionen Euro für das Paket gezahlt. Das entspreche laut Firmenangaben einer höchst ansehnlichen Rendite von 11 Prozent pro Jahr in Schweizer Franken - und dabei seien die Dividenden noch nicht einmal berücksichtigt.



Und das Geld werde im Sinne der Aktionäre verwendet: Nestlé habe nämlich beschlossen, das laufende Aktienrückkaufprogramm durch einen neuen Plan mit Beginn am 3. Januar 2022 zu ersetzen. Das neue Programm sehe laut Mitteilung den Rückkauf von eigenen Aktien im Umfang von 20 Milliarden Franken im Zeitraum von 2022 bis 2024 vor. Davon sollten etwa 10 Milliarden in den ersten zwölf Monaten zurückgekauft werden.



Nestlé sei Bestandteil des "Aktionär" Schweiz-Index (ISIN: DE000SL0DJV5, WKN: SL0DJV). Insgesamt bündele dieser Aktienkorb 15 ausgewählte Schweizer Top-Titel. Dabei würden der Nahrungsmittel-Konzern zusammen mit den beiden Schweizer Pharmakonzernen Roche und Novartis - die drei größten Werte in der Alpenrepublik - für Stabilität und Sicherheit sorgen.



Mit Material von dpa-AFX (08.12.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bei Nestlé ( ISIN CH0038863350 WKN A0Q4DC ) hält der positive Newsflow an, so Carsten Kaletta vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".