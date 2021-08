AKTIONÄR Schweiz Index beinhalte 15 starke Aktien



ARYZTA sei Bestandteil des AKTIONÄR Schweiz Index. Insgesamt bündele dieser spezielle Aktienkorb 15 ausgewählte Schweizer Top-Titel. Dabei würden mit Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF), Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) und Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) die drei größten Werte in der Alpenrepublik für Stabilität und Sicherheit sorgen - kleine Wachstumsperlen wie ARYZTA würden den zusätzlichen Schwung bringen.



Anleger mit Weitblick und einer Affinität für den Schweizer Markt könnten bei dem Mitte Juni aufgelegten Index noch gut einsteigen.



Hinweis: Einzelaktien aus der Schweiz seien nämlich an EU-Börsen seit Mitte 2019 nicht mehr handelbar. Die EU habe dem Land aufgrund politischer Differenzen die Börsenäquivalenz entzogen.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen. (30.08.2021/ac/a/m)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bei ARYZTA (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, Swiss Exchange-Symbol: ARYN) hält der positive Newsflow an, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem der Schweizer Backwarenhersteller jüngst den Verkauf seines Brasilien-Geschäfts bekannt gegeben habe, schiebe heute eine positive Analysteneinschätzung den Aktienkurs auf ein Mehrjahreshoch. Bereits am Freitag habe der Titel rund 8% zulegen können.So habe die UBS ihr Zwölf-Monats-Kursziel von 1,50 CHF bestätigt. Die Bank sehe wieder anziehende Verkäufe. Konkret solle der Umsatz bei ARYZTA im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 wieder bei 85 bis 90% des Vorkrisen-Niveaus liegen.ARYZTA wolle sich dabei auf das Geschäft in Europa und Asien konzentrieren. Neben dem Verkauf des Brasilien-Geschäfts habe sich der Backwaren-Spezialist bereits im März von seiner Nordamerika-Sparte getrennt. Der europäische Markt trage nun mehr als 80% zum Umsatz bei.