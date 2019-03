Börsenplätze AJAX-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AJAX-Aktie:

16,60 EUR +0,61% (20.03.2019, 16:45)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs AJAX-Aktie:

16,55 EUR -0,30% (20.03.2019, 16:22)



ISIN AJAX-Aktie:

NL0000018034



WKN AJAX-Aktie:

A0H0RS



Ticker-Symbol AJAX-Aktie:

AJXA



Kurzprofil AFC AJAX N.V.



AFC AJAX N.V. (ISIN: NL0000018034, WKN: A0H0RS, Ticker-Symbol: AJXA) ist ein Fußballverein aus der niederländischen Stadt Amsterdam. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Amsterdam, SETSqx, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, BX World, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. (20.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AJAX-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die AJAX-Aktie (ISIN: NL0000018034, WKN: A0H0RS, Ticker-Symbol: AJXA) unter die Lupe.Das Schaulaufen der jungen Ajax-Talente in der Königsklasse weiter. Im Viertelfinale bekomme es der Club aus der niederländischen Eredivisie mit Juventus Turin zu tun. Eine schwere Aufgabe. Für Ajax Amsterdam in der aktuellen Form allerdings nicht unlösbar. Hier könnten die jungen wilden einmal mehr ihre Klasse zeigen.Vor wenigen Wochen sei der Wechsel von Super-Talent Frenkie de Jong zum FC Barcelona fix gemacht worden. Ajax erhalte 75 Millionen Euro. Unumstritten sei die Tatsache, dass De Ligt oder Dolberg sowie Ziyech ebenfalls mit internationalen Top-Clubs in Verbindung gebracht würden. Die Ablösesummen dürften sich jeweils zwischen 35 und 65 Millionen Euro plus X bewegen. Vielleicht sogar einen Tick mehr in Anbetracht der Ablösesummen, die derzeit für hochtalentierte Kicker bezahlt würden. Zum Vergleich: Der gesamte Club bringe aktuell eine Bewertung von "nur" 300 Millionen Euro auf die Börsenwaage.Die Talentschmiede Ajax Amsterdam sei im Vergleich zu Borussia Dortmund die etwas spekulativere Wahl. Upside-Potenzial habe die Aktie durch weitere Erfolge in der Champions League und durch mögliche Transfers von de Ligt, Dolberg, Ziyech ecetera.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link