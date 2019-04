Euronext Amsterdam-Aktienkurs AJAX-Aktie:

17,15 EUR +0,88% (16.04.2019, 15:58)



ISIN AJAX-Aktie:

NL0000018034



WKN AJAX-Aktie:

A0H0RS



Ticker-Symbol AJAX-Aktie:

AJXA



Kurzprofil AFC AJAX N.V.



AFC AJAX N.V. (ISIN: NL0000018034, WKN: A0H0RS, Ticker-Symbol: AJXA) ist ein Fußballverein aus der niederländischen Stadt Amsterdam. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Amsterdam, SETSqx, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, BX World, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. (16.04.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AJAX-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die AJAX-Aktie (ISIN: NL0000018034, WKN: A0H0RS, Ticker-Symbol: AJXA) unter die Lupe.Ajax Amsterdam könne heute eine Sensation schaffen. Gewinne das Team von Trainer Eric ten Hag im Rückspiel der Champions League gegen Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo, ziehe Ajax ins Halbfinale der Champions League ein. Damit würde der niederländischen Fußballverein weitere 12 Mio. Euro in die Kassen bekommen. Bereits im Hinspiel habe die junge Truppe von Ajax Amsterdam Juventus Turin am Rand einer Niederlage. Einmal mehr habe Cristiano Ronaldo mit seinem Treffer eine Niederlage verhindert.Die Talentschmiede Ajax Amsterdam sei im Vergleich zu Borussia Dortmund die etwas spekulativere Wahl. Aufwärtspotenzial habe die AJAX-Aktie durch mögliche spektakuläre Spieler-Transfers in den nächsten Wochen. Das Papier stehe vor dem Sprung auf ein neues Allzeithoch! Das Kursziel liege bei 22,50. Euro. Die AJAX-Aktie sei als eine spekulative Depotbeimischung gut geeignet, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2019)Börsenplätze AJAX-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AJAX-Aktie:17,10 EUR +0,59% (16.04.2019, 15:05)