Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (09.08.2021/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die Experten sähen die Aktie von AIXTRON - trotz einer hohen Bewertung - als Halteposition. Aber bei dem Maschinenbauer sei kein Ende der hohen Wachstumsraten in Sicht, was neben der guten Marktposition das Bewertungspremium rechtfertige. Nach einer Halbjahressteigerung beim Auftragseingang um 90% auf 263,3 Mio. Euro habe das Management die Prognose für das Gesamtjahr - kurz nach der letzten Aufwärtsrevision Anfang Juni - erneut angehoben und erwarte nun ein Volumen von 440 bis 480 Mio. Euro für 2021 (zuvor: 420 bis 460 Mio. Euro). Das EBIT sei im ersten Halbjahr mit 4,9 Mio. Euro (+123%, Marge: 4%) noch niedrig gewesen, solle aber im zweiten Halbjahr viel höher ausfallen, so dass für das Gesamtjahr unverändert eine EBIT-Marge von 20 bis 22% angestrebt werde.Die Experten von "Der Anlegerbrief" sehen das Kursziel für die AIXTRON-Aktie bei 25,00 Euro. (Ausgabe 30 vom 07.08.2021)Börsenplätze AIXTRON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:23,48 EUR +4,22% (09.08.2021, 14:52)