Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,41 EUR +2,97% (29.07.2019, 12:09)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (29.07.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF), erhöht aber sein Kursziel 8,35 Euro auf 9,40 Euro.Der Umsatz sein in Q2/2019 weniger deutlich als von Jost erwartet um 14,8% auf 63,3 (Vj.: 55,2; Analystenerwartung: 69,0) Mio. Euro gestiegen. Beim Auftragseingang habe sogar ein Einbruch von -40,9% y/y verzeichnet werden müssen. Die Ergebnisentwicklung sei wiederum deutlich besser als erwartet ausgefallen (bspw. Nettoergebnis: +100,9% auf 7,4 (Vj.: 3,7; Analystenerwartung: 6,2) Mio. Euro). Da AIXTRON in der zweiten Jahreshälfte von einer Erhöhung der Nachfrage, insbesondere aus Asien ausgehe, habe das Unternehmen die Zielsetzungen für 2019 für den Umsatz und den Auftragseingang bestätigt. Bei der Profitabilität gebe sich der Spezialanlagenbauer nun sogar optimistischer und erwarte, dass die Margen in 2019 nun am oberen Ende der bisherigen Zielspannen liegen würden. Jost habe seine EPS-Prognose daher nun auf 0,26 (alt: 0,24) Euro erhöht. Für 2020 habe er hingegen aufgrund einer prognostizierten höheren Steuerbelastung seine EPS-Schätzung auf 0,29 (alt: 0,31) Euro reduziert.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt wegen des unverändert hohen Bewertungsniveaus (bspw. KGV 2020e: 34,4 (Medien Vergleichsgruppe: 17,5)) und der sehr volatilen sowie unsicheren Geschäftsentwicklung sein "verkaufen"-Rating. Nach Erreichen des Jahrestiefs Mitte Juli habe die AIXTRON-Aktie binnen kürzester Zeit deutlich um 38% an Wert hinzugewonnen und damit nach Ansicht des Analysten bereits eine verbesserte Geschäftsentwicklung eingepreist. (Analyse vom 29.07.2019)Börsenplätze AIXTRON-Aktie:XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:10,41 EUR +2,76% (29.07.2019, 11:53)