Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (18.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des LED- und Chipindustrieausrüsters AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die AIXTRON-Aktie gehöre zum Wochenstart zu den größten Verlierern unter den heimischen Technologiewerten. Was sei passiert? Der bisherige Superbulle Stephane Houri von der Investmentbank Oddo BHF habe seine Kaufempfehlung für den TecDAX-Titel gestrichen. Das Kursziel habe der Experte ebenfalls von 32 auf 28 Euro gesenkt. Am Ende sehe Houri damit aber immer noch über 30 Prozent Kurspotenzial.Grundsätzlich sehe der Technologie-Analyst der anstehenden Quartalsberichtssaison der deutschen Halbleiterbranche mit Zuversicht entgegen. Die Nachfrage sei hoch, das Angebot knapp und die Preise entsprechend hoch, so Houri.Die AIXTRON-Aktie habe Houri im Rahmen einer Branchenstudie aber von "Outperform" auf "Neutral" heruntergestuft. Er sehe bei dem Hightech-Maschinenbauer im kommenden Jahr nur noch begrenztes Wachstum. Ab 2023 rechne der Experte hingegen bereits wieder mit einem beschleunigten Wachstum.Die Deutsche Bank habe ihr Kaufvotum ebenfalls heute mit Kursziel 27 Euro bestätigt. Nach dem sprunghaften Anstieg der Bestellungen im zweiten Quartal dürfte sich der Auftragseingang wieder normalisiert haben, so Analyst Uwe Schupp. Die AIXTRON-Aktie sei indes attraktiv bewertet.Zur Erinnerung: Der Vorstand habe im Sommer bei der Vorlage der Q2-Daten erklärt, die starke Nachfrage sei anders als beim letzten Boom vor etwas mehr als einer Dekade breit aufgestellt und erstrecke sich über voneinander unabhängigen Endmärkten, die von der IT-Infrastruktur über die Unterhaltungselektronik bis hin zur Autoindustrie gereicht hätten.Anleger sollten sich durch die hohe Volatilität nicht verunsichern lassen. Die mittel- und langfristigen Aussichten seien unverändert gut. Das zeige sich auch in den Kurszielen der Analysten.DER AKTIONÄR halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest. Kann sich die AIXTRON-Aktie oberhalb der charttechnisch wichtigen Unterstützung bei 20 Euro stabilisieren, sollte das Papier schon bald wieder nachhaltig nach oben drehen, so Michael Schröder. Frische Zahlen von AIXTRON gebe es am 4. November. (Analyse vom 18.10.2021)