Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (14.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Bei AIXTRON drehe die Stimmung. Nachdem sich im November 2021 noch einige Experten eher pessimistisch zu den Wachstumsaussichten geäußert hätten, habe es in dieser Woche einige Updates mit Signalwirkung gegeben. Der TecDAX-Titel habe sich von den Tiefstständen lösen können und stehe vor einem wichtigen charttechnischen Kaufsignal.Den Anfang habe am Montag Stephane Houri gemacht. Der Analyst von der Investmentbank Oddo BHF habe sein Rating für die Aktie nach einer Investorenveranstaltung von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 26 Euro erhöht. Er rechne im laufenden Jahr nun doch mit einem Wachstumsjahr für den Halbleiterzulieferer. Die Erwartungen für 2021 habe das Unternehmen zudem wohl erfüllt, so der Experte.Heute lege auch der zuletzt größte Pessimist nach: Jürgen Wagner rate bei AIXTRON nicht mehr zum Verkauf, sondern vergebe ein "Halten"-Rating. Sein Kursziel habe er von 16 auf 19 Euro angehoben. Der Stifel-Analyst rechne im laufenden Jahr nicht länger mit einem Umsatzrückgang, so die Begründung. Die Kunden des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hätten stärker in LED und Optoelektronik investiert als gedacht.Die DZ BANK hebe die AIXTRON-Aktie heute zudem auf ihre "Equity Ideas Long"-Liste. Den fairen Wert der Aktie habe Analyst Armin Kremser bei 25 Euro belassen. Das Unternehmen sollte von anhaltender Nachfrage nach seinen Galliumnitrid (GaN)-Leistungselektronik-Anwendungen profitieren, so die Begründung. Nach der ersten Adaption in Schnellladegeräten und drahtlosen Ladegeräten erwarte Kremser eine nächste Welle aus dem Bereich Daten-/Rechenzentren und 5G-Infrastruktur.Ein Blick auf den Chart zeige, dass nach der jüngsten Kursschwäche immer mehr Investoren bei AIXTRON auf ein weiteres Wachstumsjahr setzen würden. Gelinge der nachhaltige Sprung über die charttechnisch wichtige 20-Euro-Marke, würde ein frisches Kaufsignal generiert. Trübe sich das Marktumfeld für Technologiewerte in den nächsten Wochen nicht zu sehr ein, könnte die AIXTRON-Aktie im Anschluss wieder Kurs auf die Hochs aus dem September 2021 nehmen. DER AKTIONÄR setzt im Real-Depot vorerst weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 14.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)