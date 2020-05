XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,546 EUR -0,48% (07.05.2020, 12:04)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,552 EUR +1,29% (07.05.2020, 12:03)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (07.05.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AIXTRON: Übergeordnet seitwärts - AktienanalyseSolche Nachrichten haben momentan eher Seltenheitswert: Trotz eines negativen EBIT von 1,1 Mio. Euro (Vorjahr: plus 9,7 Mio. Euro) und eines Umsatzeinbruchs um 40 Prozent auf 41 Mio. Euro im ersten Quartal glaubt der Anlagenbauer AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) fest daran, seine Jahresziele noch erreichen zu können, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Demnach sollten die Erlöse 2020 weiterhin zwischen 260 Mio. und 300 Mio. Euro landen - und damit im Vergleich zum Vorjahr mindestens stabil bleiben. Bei der EBIT-Marge peile der Konzern unverändert einen Wert zwischen 10 und 15 Prozent an. Zuversichtlich stimme das Management dabei vor allem die Auftragslage. Per Ende März habe der Konzern Bestellungen in Höhe von 146 Mio. Euro in den Büchern gehabt. Das sei ein Viertel mehr als Ende 2019. Zudem gehe AIXTRON nach der Entspannung der Virus-Situation in China von einer spürbaren Erholung im zweiten Halbjahr aus."Die ( ) Verzögerung einiger Auslieferungen nach China sowie die Verschiebung von Installationen hauptsächlich in China (neben dem mauen Auftragseingang Mitte 2019 letztlich der Hauptgrund für das schwache Abschneiden im ersten Quartal) sollten wir im Jahresverlauf wieder ausgleichen können", so Vorstandsmitglied Bernd Schulte. Ob das wirklich klappe, werde sich zeigen müssen. Die Börse offenbar habe da ihre Zweifel. Denn die steile Erholungsrally sei nach den Zahlen erst einmal ins Stocken geraten.Der Ausbruch aus dem übergeordneten Seitwärtstrend lässt damit weiter auf sich warten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 18/2020)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: