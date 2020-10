Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (26.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nachrichten aus der Halbleiterbranche seien zuletzt recht positiv gewesen. Bei AIXTRON werde es in dieser Woche ernst. Bei dem Hersteller von Depositionsanlagen stünden am kommenden Donnerstag (29. Oktober) Zahlen für das dritte Quartal auf der Agenda. Diese dürften im Rahmen der Erwartungen ausfallen. Die Jahresprognose sollte daher erneut betätigt werden. Könne die Aktie profitieren?Der Sektor habe die Coronakrise bislang gut gemeistert. Vor allem die Erholung der Absatzbranchen Auto, Mobilfunk und Internet der Dinge spiele den Chipproduzenten und -ausrüstern in die Karten. AIXTRON profitiere dabei auch vom Ausbau des neuen 5G-Mobilfunkstandards.Im dritten Quartal würden Analysten im Schnitt einen Umsatz in Höhe von 64,3 Millionen Euro (Vorjahr: 52,6 Millionen Euro/ Q2: 56 Millionen Euro) erwarten. Das EBIT werde bei 7,3 Millionen Euro (Vorjahr: 5,4 Millionen Euro/ Q2: 3,3 Millionen Euro) gesehen. Für das traditionell starke Schlussquartal werde bei Umsätzen in Höhe von 102 Millionen Euro ein EBIT von 24,8 Millionen Euro erwartet.Für das Gesamtjahr peile der Spezialanlagenbauer einen im Vergleich zum Vorjahr mindestens stabilen Umsatz zwischen 260 und 300 Millionen Euro an. Vor Steuern und Zinsen (EBIT) sollten davon zehn bis 15 Prozent hängen bleiben. Diese Prognose dürfte mit den Q3-Zahlen bestätigt werden.Nach den Zahlen stelle sich dann einmal mehr die Frage, ob AIXTRON noch der Rückkehr in die Gewinnzone im zweiten Quartal auch im kommenden Jahr operativ weiter Boden gut machen und die Aktie damit das aktuelle Kursniveau halten oder sogar in einen neuen Aufwärtstrend übergehen könne.Investierte Anleger bleiben vorerst dabei, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2020)