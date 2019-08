Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,245 EUR +1,49% (01.08.2019, 11:29)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,245 EUR +0,24% (01.08.2019, 11:17)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (01.08.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AIXTRON: Der Konzern wird optimistischer - AktienanalyseNoch vor kurzem sah es so aus, als hätte die AIXTRON-Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) den Kampf um die wichtige Unterstützung bei acht Euro verloren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Doch dann sei der Chip-Anlagenbauer mit überraschend starken Zahlen um die Ecke gekommen. Bei einem Umsatzplus von zwölf Prozent auf 132 Mio. Euro habe das EBIT in den ersten sechs Monaten um 59 Prozent auf 19,1 Mio. Euro zugelegt. Die Erwartungen seien damit klar übertroffen worden. Noch mehr als von den aktuellen Geschäftszahlen hätten sich Anleger allerdings vom Ausblick locken lassen. Der Vorstand rechne für 2019 nun bei einem unveränderten Umsatzausblick (260 bis 290 Mio. Euro) mit einer Marge am oberen Ende der Spanne von acht bis 13 Prozent.Zudem habe AIXTRON seine Prognose für den Auftragseingang (220 bis 260 Mio. Euro) bekräftigt, obwohl dieser im ersten Halbjahr - auch wegen der US-Sanktionen gegen Huawei - um 36 Prozent auf 98,3 Mio. Euro zurückgegangen sei. Anders ausgedrückt: Der Konzern gehe von einer deutlichen Nachfragebelebung in der zweiten Jahreshälfte aus. Das sei an der Börse natürlich gut angekommen: Auf Monatssicht habe sich die Aktie um fast 18 Prozent auf aktuell 10,10 Euro nach oben geschraubt. Damit befinde sich das Papier plötzlich wieder am oberen Ende der seit Monaten geltenden Handelsspanne zwischen rund acht und elf Euro.Ob der Ausbruch diesmal gelinge, darüber seien Experten geteilter Meinung. Ganz einfach dürfte es sicher nicht werden - jetzt, wo kurzfristig keine weiteren Kurstreiber in Sicht seien. Und selbst wenn: Auch der Weg jenseits der 11-Euro-Marke sei mit zahlreichen Widerständen gepflastert. (Ausgabe 30/2019)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: