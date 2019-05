Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,25 EUR +1,28% (21.05.2019, 14:47)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,26 EUR +1,43% (21.05.2019, 14:55)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (21.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die letzten Tage seien auch an dem TecDAX-Titel nicht spurlos vorbei gegangen. Anders als in der Vergangenheit, habe sich das Papier aber vergleichsweise recht stabil gezeigt. Die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke sei verteidigt worden. Die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends sei gegeben - auch wenn 2019 bei dem Analgenbauer ein Übergangsjahr werden dürfte.DER AKTIONÄR erwarte vorerst noch bei steigenden Umsätzen ein leicht rückläufiges operatives Ergebnis. Ab dem kommenden Jahr dürften aber auch die Gewinne wieder dynamisch und vor allem nachhaltig zulegen. Passend dazu drehe der Vorstand an allen erdenklichen Schrauben, um die Margen zu verbessern.Spätestens ab dem kommenden Jahr dürften Umsatz und Gewinn spürbar anziehen. Es bleibt daher wie es ist: Investoren mit Weitblick spielen bei AIXTRON weiter die Zukunftskarte und nutzen die viel zitierten "schwachen Tage" zum Auf- oder Ausbau der Position, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Komme es zu einer Einigung im Zollstreit und würden sich die Anzeichen für eine Nachfragebelebung ab dem zweiten Halbjahr verdichten, dann dürfte die AIXTRON-Aktie nachhaltig in zweistellige Regionen vorstoßen. (Analyse vom 21.05.2019)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: