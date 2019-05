XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (17.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Trotz aller Vorzüge leide auch AIXTRON wie fast alle Konzerne mit Bezug zur Halbleiterbranche derzeit unter der Zurückhaltung der Kunden in Sachen Investitionsbereitschaft. Nach einem starken Jahr 2018, in dem sich die Industrie u.a. auf die Vermarktung der 3D-Sensorik und die Produktion der dafür notwendigen Laserdioden eingestellt habe, dürfte 2019 ein Übergangsjahr werden. Ab dem kommenden Jahr dürften Umsatz und Gewinn dann spürbar anziehen.Investoren mit Weitblick würden bei AIXTRON die Zukunftskarte spielen. Könne die Aktie die charttechnische Hürde bei 10,50 Euro nachhaltig überwinden, dann würde ein Kaufsignal mit erstem Ziel 12 Euro generiert. Ziehe die Nachfrage nachhaltig an, seien mittelfrisitg deutlich höhere Notierungen möglich, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2019)Börsenplätze AIXTRON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:10,545 EUR -0,99% (17.05.2019, 12:19)