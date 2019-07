XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (18.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Aus Sorge vor einem deutlichen Konjunktureinbruch würden Kunden in vielen Branchen derzeit jeden Auftrag zweimal überdenken. Folge: Es komme zu Verschiebungen, die Nachfrage stocke. Wann sich dieser Investitionsstau löse, sei unklar. Diese Unsicherheit zeige sich auch in der Performance der AIXTRON-Aktie. Mit dem Bruch der horizontalen Unterstützung bei 7,75 Euro sei ein Verkaufssignal geliefert worden. Die Deutsche Bank bleibe zuversichtlich und sehe für die AIXTRON-Aktie über 70 Prozent Kurspotenzial.Laut Bloomberg würden derzeit sechs Experten den TecDAX-Titel zum Kauf empfehlen, vier stünden der AIXTRON-Aktie neutral gegenüber. Nur zwei Strategen würden zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel laute 11,55 Euro - und liege damit über 50 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau.Fakt sei: Kurzfristig drücke die Investitionszurückhaltung der Kunden noch auf die Stimmung. Der Zahl der eingehenden Order dürfte auch in Q2 rückläufig gewesen sein. Doch es gebe eine Reihe von potenziellen Impulsgebern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: