Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (26.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON habe gestern nach einem guten zweiten Quartal die Profitabilitätsziele für das Gesamtjahr erhöht. Die Aktie des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauers habe ihre Gewinnserie der vergangenen Handelstage ausgebaut. In der Spitze sei es um über 15 Prozent auf 9,93 Euro gegangen. Analysten würden den Daumen heben.Im zweiten Quartal habe AIXTRON zum Teil noch vom dicken Auftragsbuch des Vorjahres profitiert. Umsatz und Gewinn seien klar besser als von Analysten und vom "Aktionär" erwartet ausgefallen. Der Auftragseingang sei im Vergleich zum schon schwachen Vorquartal wie erwartet um 17 Prozent auf 45 Millionen Euro gesunken.Bei einem unveränderten Umsatzausblick werde das Unternehmen in Sachen Profitabilität dennoch etwas zuversichtlicher. Der Vorstand erwarte im Gesamtjahr Margen von 13 Prozent - also am oberen Ende der zuvor prognostizierten Bandbreiten von acht bis 13 Prozent (Vorjahr: 15,4 Prozent).Entsprechend positiv sei das Echo der Analysten gewesen. So habe Analyst Harald Schnitzer von der DZ BANK angekündigt, seine Prognosen zu überprüfen, nachdem die Profitabilität seine Erwartungen deutlich übertroffen habe. Zudem schätze er AIXTRON wegen des hochmodernen Produktportfolios auch langfristig positiv ein. Schnitzer gehe davon aus, dass der zunehmende Einsatz von Lasern in der 3D-Sensorik und optischen Datenübertragung, der Ausbau des 5G-Netzes und der zunehmende Einsatz energieeffizienter Leistungselektronik das weitere Unternehmenswachstum in den entsprechenden Zielmärkten antreiben dürften.Komme es im zweiten Halbjahr tatsächlich zu der erwarteten Nachfragebelebung, dürften Umsatz und Gewinn weiter und vor allem nachhaltig steigen. Mit den guten Aussichten im Gepäck dürfte die Aktie weiter Kurs auf zweistellige Notierungen nehmen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot mit einer Trading-Position auf steigende Kurse bei dem Konzern, so Michael Schröder. Die Position liege mittlerweile über 20 Prozent im Plus. (Analyse vom 26.07.2019)Mit Material von dpa-AFX