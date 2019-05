Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,598 EUR +2,56% (10.05.2019, 09:12)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,616 EUR +1,09% (10.05.2019, 09:27)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (10.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Der Spezialanlagenbauer habe starke Q1-Zahlen präsentiert und bei Umsatz und EBIT besser abgeschnitten als gedacht. Die Visibilität bleibe vorerst gering. "Die weitere Entwicklung im zweiten Halbjahr kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau vorausgesehen werden", so der Vorstand.Dass AIXTRON die Investitionszurückhaltung vieler Kunden in der Optoelektronik noch immer spüre, sei keine Überraschung. Der schwache Auftragseingang zum Jahresauftakt sei erwartet worden. Die Chance auf eine Belebung der Nachfrage ab dem zweiten Halbjahr sei aber weiter gegeben. AIXTRON habe die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt.Die Verunsicherung durch den Handelsstreit zwischen den USA und China habe in den letzten Tagen wieder spürbar zugenommen. Kein Wunder: Die Lage spitze sich zu - eine mögliche Einigung, die beide Seiten zufriedenstelle, sei kurzfristig aber immer noch möglich.Komme es zu einer Einigung im Zollstreit und würden sich bei AIXTRON die Anzeichen für eine Nachfragebelebung ab dem H2 verdichten, dann dürfte der TecDAX-Titel nachhaltig in zweistellige Regionen vorstoßen. Investoren sollten sich dabei aber auch auf eine anhaltend volatile Kursentwicklung einstellen.Risikobewusste Anleger können daher den aktuellen Rücksetzer gestaffelt zum Auf- oder Ausbau der Position bei der AIXTRON-Aktie nutzen - und dazu Abstauberlimits bei 9,10 Euro und 8,75 Euro platzieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link