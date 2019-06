XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

8,32 EUR +0,24% (07.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

8,428 EUR +0,33% (07.06.2019, 22:25)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (08.06.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Zahlreiche Probleme wie Handelskrieg, konjunkturelle Schwäche und Investitionszurückhaltung hätten für eine Trendwende bei der AIXTRON-Aktie gesorgt. Über 22% habe das Papier seit dem Mai-Hoch verloren. Aktuell würden klar die Bären dominieren. Es gebe aber Anzeichen, dass dieses Regiment schon bald zu Ende sei und die Bullen wieder das Zepter ergreifen würden.Die Leerverkäufer des Hedgefonds Carlson Capital hätten nämlich ihr Short-Engagement bei den AIXTRON-Aktien weiter spürbar gesenkt. Bei weitem nicht die einzigen Institutionellen, die ihre Netto-Leerverkaufspositionen in den vergangenen Tagen gesenkt hätten. Auch AHL Partners, Carlson Capital und Arrowstreet Capital hätten ihre jeweilige Position weiter reduziert.Kurzfristig würden die Bären bei AIXTRON dominieren. Das Blatt dürfte sich jedoch schon bald wieder wenden. Anleger könnten sich mit denLimits für eine Erholungsphase positionieren, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2019)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: