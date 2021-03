XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (18.03.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AIXTRON: Die Aussichten stimmen - AktienanalyseDie Aktionäre von AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) brauchen gute Nerven - in den vergangenen Jahren ging es rasant auf und ab, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nun aber könnte der Knoten platzen und sich der TecDAX-Titel auf eine nachhaltige Klettertour begeben. Zum einen habe der LED- und Chipindustrieausrüster 2020 mit Top-Werten beendet. So habe der Umsatz im vierten Quartal um 44 Prozent zugelegt und damit den Konsens übertroffen. Auf der Gewinnseite habe AIXTRON mit einer Marge von 22,6 Prozent ebenfalls positiv überrascht. "Im Jahr 2020 sind wir einen großen Schritt bei der Stärkung unserer Wettbewerbsposition in den relevanten Wachstumsmärkten vorangekommen", habe Konzernvorstand Bernd Schulte gesagt. Für das laufende Jahr erwarte er ein Umsatzwachstum von bis zu gut einem Drittel auf 320 Mio. bis 360 Mio. Euro.Der Optimismus fuße auf einer Geschäftsdynamik, die sich gerade im Schlussquartal 2020 deutlich verbessert habe. Allein im Schlussviertel seien Orders von 92 Mio. Euro hereingekommen, der höchste Wert seit 2011. Angetrieben worden seien die Bestellungen aus dem Optoelektronikmarkt. Laser- und LED-Anwendungen sollten auch künftig die Nachfrage ankurbeln. Der Umsatz solle 320 Mio. bis 360 Mio. Euro erreichen, das entspreche in der Mitte einem Plus von 19 Prozent. Auch die Ordereingänge sollen rund ein Fünftel zulegen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2021)Börsenplätze AIXTRON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:19,16 EUR -0,31% (18.03.2021, 11:45)