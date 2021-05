Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (06.05.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.AIXTRON habe im ersten Jahresviertel von einer stark anziehenden Nachfrage nach Komponenten für die Halbleiterindustrie profitiert und die Gewinnprognosen für das Gesamtjahr sogar leicht hochgesetzt. Die Aktie sei dennoch auf Tauchstation gegangen. Analysten würden die Kurskorrektur als Kaufchance sehen. Auch DER AKTIONÄR setzt auf eine Gegenbewegung.Der größte Optimist unter den Analysten arbeite bei der Deutschen Bank: Uwe Schupp komme mit seinem von 25 auf 26 Euro erhöhten Kursziel sogar auf ein Kurspotenzial von rund 50 Prozent. Aber auch seine Kollegen würden für die Aktie den Daumen heben.Warburg Research habe AIXTRON von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 19 Euro angehoben. Analyst Malte Schaumann habe die Hochstufung mit dem Kursrutsch begründet, den die Aktie des Chipausrüsters im Zuge der Erstquartalszahlen erlitten habe - trotz eines angehobenen Profitabilitätsziels. Der Rücksetzer sei angesichts des starken Kerngeschäfts übertrieben. Er rechne damit, dass es im Jahresverlauf noch eine weitere Zielanhebung durch das Unternehmen geben werde.Berenberg habe die Einschätzung ebenfalls von "hold" auf "buy" hochgesetzt und dabei das Kursziel von 18 auf 20 Euro angehoben. Analystin Charlotte Friedrichs sehe eine attraktive Einstiegschance bei den Papieren des Halbleiterzulieferers. Das Kerngeschäft bleibe stark. Sie traue AIXTRON mittelfristig ein prozentual zweistelliges Wachstum zu.DER AKTIONÄR bleibt ebenfalls weiter zuversichtlich gestimmt und setzt im Real-Depot mit Hebel auf steigende Kurse. Die AIXTRON-Aktie sollte nach einer Stabilisierungsphase ihren Aufwärtstrend schon bald wieder fortsetzen und neue Rekordniveaus ansteuern, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Mit Material von dpa-AFX