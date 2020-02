Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (12.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Aachener Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Der Aktionär" habe mehrfach drauf hingewiesen. Nun sei es vollbracht: Die AIXTRON-Aktie könne den massiven Widerstand bei 10,50 Euro hinter sich lassen. Seit Jahresbeginn habe die Aktie mittlerweile rund 33 Prozent an Wert zugelegt. Eine dynamische Trendfortsetzung in Richtung zwölf Euro scheine möglich.Analysten und Investoren würden bei AIXTRON auf eine Belebung der Nachfrage setzen. "Der Aktionär" gehe ebenfalls davon aus, dass der Auftragseingang im Schlussquartal 2019 an Schwung gewonnen habe und sich die robuste Auftragsentwicklung auch in den ersten Monaten des laufenden Jahres fortsetzen werde. Bei einer entsprechenden Preisqualität dürften dann auch die Margen - und damit auch die Aktien - weiter anziehen.Die nächsten Zahlen gebe es am 27. Februar. Eine Einschätzung für 2019 und einen Ausblick auf das laufende Jahr werde "Der Aktionär" in Kürze an dieser Stelle veröffentlichen.Zunächst heißt es daher: Gewinne laufen lassen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.