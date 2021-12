Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (16.12.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des LED- und Chipindustrieausrüsters AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Der Zinsentscheid der US-Notenbank habe Signalwirkung. Die Zinsen in den USA würden zwar schneller steigen, allerdings nicht höher als bislang erwartet. Das gebe den Börsen Sicherheit - zumindest vorerst. Vor allem die zuletzt arg gebeutelten Technologiewerte würden sich zurückmelden. Das gelte auch für die AIXTRON-Aktie.Nachdem Berenberg-Analystin Charlotte Friedrichs Mitte November in einer Studie auf die abnehmende Dynamik bei den Auftragseingängen bei AIXTRON hingewiesen habe und zeitgleich ein Kunde mit einer Gewinnwarnung überrascht habe, sei die Verunsicherung der Investoren gestiegen. Die Aktie sei in einem für Technologiewerte zuletzt nicht wirklich freundlichen Marktumfeld daher mit Schwung unter die charttechnische Unterstützung bei 20 Euro gefallen.AIXTRON selbst sehe aber keine wirklichen Anzeichen für eine deutliche Abschwächung der Nachfrage. Auftragseingang und Umsatz hätten in den ersten neun Monaten den höchsten Stand seit 2012 erreicht. Die Jahresprognose stehe. Im Gesamtjahr 2021 sollten Umsatzerlöse zwischen 400 Mio. und 440 Mio. Euro (Vorjahr: 269 Mio. Euro) erreicht werden.Die Q4 laufe dem Vernehmen nach Plan. Auch wenn die letzten Umsätze noch logistisch durch die Tür bzw. in den Flieger gebracht werden müssten, sollte zumindest die untere Begrenzung der Range sicher erreicht werden. Auch bei der EBIT-Marge in Höhe von 20 bis 22 Prozent bestehe vermutlich kein Nachbesserungsbedarf.Megatrends wie Digitalisierung, Datenkommunikation und E-Mobilität würden die Nachfrage nach Verbindungshalbleitern treiben. Anwendungen der Galliumnitrid- und Siliziumkarbid-Leistungselektronik würden für zusätzliche Fantasie sorgen. Mit seinen Depositionsanlagen agiere AIXTRON am Puls der Zeit. Die mittelfristigen Aussichten seien gut. Das Marktumfeld habe sich aufgehellt - zumindest kurzfristig.Die AIXTRON-Aktie könnte daher nun eine Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste starten und versuchen, die 20-Euro-Marke zurückzuerobern. DER AKTIONÄR spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 16.12.2021)