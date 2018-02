XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,92 EUR -5,50% (09.02.2018, 10:33)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,965 EUR -3,56% (09.02.2018, 10:48)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (09.02.2018/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Im Nebenwertebereich steige derzeit der Hang zu Gewinnmitnahmen bei Titeln, die gut gelaufen und optisch teuer seien. Auch die AIXTRON-Aktie gerate deswegen ins Rutschen. Jetzt steuert sie auf eine zentrale Marke zu.Seit Mitte September habe der TecDAX-Titel per Saldo stagniert, es drohe sogar eine obere Umkehrformation in Form einer Schulter-Kopf-Schulter. Entscheidend dafür sei die Marke von etwa 10,50 Euro, resultierend aus mehreren Zwischentiefs, die auch in einem Sell-off nicht nachhaltig unterschritten werden sollte. Denn dann wäre das Top abgeschlossen.Anlegern bleibe allerdings die Hoffnung, dass AIXTRON den Markt im laufenden Jahr positiv überraschen werde, denn die Analysten würden aktuell im Schnitt nur ein kleines Umsatzwachstum von 4,4% erwarten. Ob das eventuell zu konservativ sei, werde sich vielleicht schon mit der Veröffentlichung der Zahlen für 2017 am 27. Februar zeigen, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2018)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: