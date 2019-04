Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,03 EUR +1,17% (17.04.2019, 10:36)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,01 EUR +1,17% (17.04.2019, 10:51)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (17.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe."Darum sind 10 Euro bis Ostern möglich", habe am 5. April die Überschrift über dem Artikel zur AIXTRON-Aktie gelautet. Keine zwei Wochen später kratze die Aktie an der technisch wichtigen Marke. Die Aussichten für ein neues Kaufsignal stünden - nach einer kurzen Verschnaufpause - nicht schlecht.Den Jahresauftakt habe AIXTRON mit dem verhaltenen Ausblick verpatzt. Mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank sei dann aber der Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung gefallen. Diese sei durch die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit und einen Schuss Übernahmefantasie befeuert worden.Die Zahlen für das erste Quartal am 30. April dürften aber noch stark von der Zurückhaltung der Kunden geprägt sein. Investoren sollten hier aber nicht mehr auf dem falschen Fuß erwischt werden. Zumal im weiteren Verlauf des Jahres - vermutlich ab dem zweiten Halbjahr - Stand heute eine verbesserte Entwicklung der Auftragslage zu erwarten sei."Der Aktionär" setzt im Real-Depot und im Hebel-Depot mit einer Trading-Position auf eine Trendvorsetzung, so Michael Schröder. Das nächste Ziel laute dabei zwölf Euro - bis Pfingsten. (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.