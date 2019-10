Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (15.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im zweiten Quartal habe AIXTRON deutlich besser abgeschnitten als im Vorfeld erwartet. Die Aktie sei im Anschluss kräftig nach oben geschossen. Im Vorfeld der Q3-Zahlen drücke die Sorge vor einer anhaltenden Investitionszurückhaltung der Kunden auf die Stimmung. Die Zahlen dürften zwar Licht und Schatten zeigen. Die Prognose für das Gesamtjahr dürfte der Vorstand jedoch bestätigen.Wenn AIXTRON am 24. Oktober einen Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung geben werde, dürften Investoren, Analysten und Hedge-Fonds-Manager genau hinschauen. "Der Aktionär" habe seine Schätzungen für das dritte Quartal daher im Vorfeld überarbeitet.Der Auftragseingang dürfte sich vom temporären Tief im zweiten Quartal in Höhe von 44,7 Millionen Euro wieder auf über 50 Millionen Euro erholt haben. Damit dürften sich die überzogenen Sorgen über die Investitionszurückhaltung der Kunden als unberechtigt herausstellen.Die Umsätze dürften im Quartalsvergleich dagegen weiter rückläufig gewesen sein. Nach 68,7 Millionen Euro im ersten Quartal und 63,3 Millionen im zweiten Quartal dürften für das Q3 rund 57 Millionen Euro zu Buche stehen. Aber auch hier sollte damit die Talsohle erreicht worden sein.Besonders wichtig: Die Prognose für das Gesamtjahr dürfte der Vorstand bestätigen. Beim Umsatz plane AIXTRON mit einem Wert zwischen 260 bis 290 Millionen Euro. "Der Aktionär" erwarte Erlöse auf Vorjahresniveau von rund 269 Millionen Euro.In Sachen Profitabilität sei der Vorstand Ende Juli sogar etwas zuversichtlicher geworden und erwarte nun Margen von 13 Prozent - also am oberen Ende der zuvor prognostizierten Bandbreiten von acht bis 13 Prozent (Vorjahr: 15,4 Prozent). Um dieses Margenziel zu erreichen, brauche es im Schlussquartal eine Rückkehr zu EBIT-Margen von über 15 Prozent und eine weitere Erholung beim Ordereingang in Richtung 70 Millionen. Aus Sicht des "Aktionär" ein durchaus realistisches Szenario, sodass am Ende des Jahres eine Marge von 13,7 Prozent in den Bücher stehen könnte.Die Aktie dürfte sich bis zu den Q3-Zahlen weiter recht volatil präsentieren. Spätestens mit der Bestätigung der Jahresprognosen sollten die Bullen wieder das Kommando übernehmen - und die Aktie erneut den massiven Widerstand bei 10,50 Euro ins Visier nehmen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 15.10.2019)