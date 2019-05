Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (29.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.An den Rahmenbedingungen habe sich bei AIXTRON in den vergangenen Tagen zwar nicht wirklich etwas geändert. Die Aktie des Analagenbauers habe ihre Talfahrt im angeschlagenen Marktumfeld dennoch beschleunigt. Die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke rücke in weite Ferne. Die charttechnisch wichtige Unterstützung bei 7,75 Euro komme dagegen immer näher.Weder die horizontale Unterstützung bei 9,30 Euro noch die 200-Tage-Linie bei 9,34 Euro hätten die AIXTRON-Aktie zuletzt stoppen können.Im Gegenteil: Heute nehme die Talfahrt der Papiere des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie sogar noch mehr Fahrt auf. Im Tief sei der Kurs bisher um rund sechs Prozent auf 8,62 Euro abgerutscht.Halte der Verkaufsdruck weiter an, drohe ein Rücksetzer bis auf die massive Unterstützungszone bei 7,75 Euro. Auf den Weg dorthin würden noch kleinere Haltemarken bei 8,75 Euro und 8,50 Euro warten.Die nachhaltig profitable Entwicklung in den letzten Quartalen belege jedoch, dass der Vorstand seine Hausaufgaben bei der Neuausrichtung gemacht habe. Die Entwicklung im zweiten Halbjahr 2019 könne zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht genau vorausgesehen werden.Die geringe Visibilität in Sachen Investitionsverhalten der Kunden sorge kurzfristig für Verunsicherung. Die mittel- und langfristig guten Aussichten des Analgenbauers würden in den Hintergrund rücken. Anleger mit Weitblick setzen weiter einen Fuß in die Tür, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zu der AIXTRON-Aktie. (Analyse vom 29.05.2019)