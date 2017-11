Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

14,226 EUR +7,37% (10.11.2017, 11:40)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (10.11.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des LED- und Chipindustrieausrüsters AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel gehöre zu den absoluten Highflyern in diesem Jahr. Habe das Papier noch Luft oder sei die Zeit für eine ausgedehnte Konsolidierung gekommen?Den anstehenden Turnaround habe die AIXTRON-Aktie mit einem satten Kursanstieg seit Jahresanfang von in der Spitze mehr als 370% bereits eingepreist. Mittlerweile habe die Aktie auch einen Gang rausgenommen. Die Luft werde langsam dünn - trotz der Aussicht auf Gewinne. Spätestens wenn die AIXTRON-Aktie wieder in Richtung 15 Euro getrieben werde, sollten Anleger die letzten Gewinne mitnehmen und vor einem (Neu-) Einstieg eine deutliche Konsolidierung bis in den Bereich um 11 Euro abwarten, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2017)XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:14,15 EUR +5,24% (10.11.2017, 11:27)