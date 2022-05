Kursziel

AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 35,00 Buy Jefferies Janardan Menon 25.05.2022 27,00 Kaufen DZ BANK Armin Kremser 17.05.2022 27,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 13.05.2022 26,00 Buy Berenberg Bank Charlotte Friedrichs 06.05.2022 27,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 06.05.2022



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (27.05.2022/ac/a/t)







Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Chipanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 35,00 oder 26,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE hat am 5. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2022 bekannt gegeben.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 5. Mai berichtete, habe AIXTRON in den ersten drei Monaten des Jahres den Umsatz im Jahresvergleich um fast 80 Prozent auf 88,6 Millionen Euro gesteigert. Bei einer operativen Marge von 16 Prozent ergebe sich ein Betriebsgewinn von 14,2 Millionen Euro, nach einem kleinen Minus vor einem Jahr. Im Vergleich zum Vorquartal seien Umsatz und Gewinn zwar deutlich zurückgegangen, doch da habe der Konzern auch bei den Auslieferungen einen Zehnjahresrekord erreicht. Der Überschuss sei zum Jahresstart mit 13,8 Millionen Euro mehr als verdreifacht worden.AIXTRON kalkuliere für 2022 weiter mit einem Auftragseingang von 520 bis 580 Millionen Euro sowie mit Erlösen von 450 bis 500 Millionen Euro. Als operatives Ergebnis (EBIT) sollten davon 21 bis 23 Prozent hängen bleiben. Analysten würden laut vom Unternehmen zur Verfügung gestellter Daten bei einem Jahresumsatz von 482 Millionen Euro eine operative Marge von 23 Prozent erwarten. Die Erwartungen stehen aber unter dem Vorbehalt, dass globale Krisensituationen weiterhin keine signifikanten Auswirkungen auf die Entwicklung des Geschäfts haben, wie es nun hieß, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der AIXTRON-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Jefferies. Das Analysehaus hat AIXTRON auf "buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Wegen des starken Anstiegs von Lagerbeständen innerhalb des Sektors im ersten Quartal - begleitet von Anzeichen einer nachlassenden Endnachfrage - rechne er im kommenden Jahr dann mit einer Lagerbestandskorrektur samt der Gefahr erheblicher Einbußen bei Umsatz und Gewinn, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am 25. Mai vorliegenden Studie zur europäischen Chipbranche. Für AIXTRON und ASML bleibe der Analyst aber dennoch optimistisch, da er für diese eine robuste Ertragslage erwarte.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AIXTRON-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick: