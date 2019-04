XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (04.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Das laufende Jahr werde spannend bei AIXTRON - mit Blick auf die operative Entwicklung und auch in Sachen Kursperformance. Den Jahresauftakt habe der deutsche Spezialanlagenbauer mit dem verhaltenen Ausblick verpatzt. Mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank sei dann jedoch der Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung gefallen. Diese sei durch die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit befeuert worden. DER AKTIONÄR setzt auf eine dynamische Fortsetzung Richtung zehn Euro.Die Zahlen für 2018 seien zwar gut gewesen, mit den überraschend vorsichtigen Prognosen für das laufende Jahr habe der Vorstand die Anleger verstimmt. Vor allem die Aussagen zum Auftragseingang hätten enttäuscht. Hier habe aber AIXTRON dem Vernehmen nach noch bei vier Projekten mit jeweils mehreren hundert Millionen Euro Umsatzpotenzial Chancen, zum Zug zu kommen.In den letzten Tagen könne sich die AIXTRON-Aktie von der wichtigen charttechnischen Unterstützung bei 7,60 Euro lösen. Die nächste markante Hürde warte in Form der 200-Tage-Linie bei 9,69 Euro, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: