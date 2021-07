6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.

7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze AGRANA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AGRANA-Aktie:

18,50 EUR +0,54% (16.07.2021, 08:42)



Wiener Börse-Aktienkurs AGRANA-Aktie:

18,20 EUR -1,73% (15.07.2021)



ISIN AGRANA-Aktie:

AT000AGRANA3



WKN AGRANA-Aktie:

A2NB37



Ticker-Symbol AGRANA-Aktie:

AGB2



Wiener Börse Ticker-Symbol AGRANA-Aktie:

AGR



Kurzprofil AGRANA Beteiligungs-AG:



AGRANA (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse Ticker-Symbol: AGR) veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 56 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 2,5 Mrd. Euro. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais - und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. (16.07.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AGRANA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der AGRANA Beteiligungs-AG (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse Ticker-Symbol: AGR).Als unterstützend für den Aktienkurs sehe der Analyst steigende Zuckerpreise, welche im Vergleich zum Vorjahr bereits ca. 15 bis 20% zugelegt hätten und bei denen er weitere Preissteigerungen erwarte. Des Weiteren gebe es Anzeichen für eine bessere Ernte bei Zuckerrohr und Früchten in Österreich und im CEE-Raum, was zu niedrigeren Leerstandskosten führen sollte. Die Öffnungsschritte nach den Corona-Lockdowns, insbesondere die Öffnung der Gastronomie, Hotellerie und des Eventgeschäfts, werde die Nachfrage nach Fruchtsaft und Fruchtkonzentraten stützen. Die Einführung von E10 als Benzinstandard diesen Sommer in Großbritannien und Schweden sollte die Notierung von Ethanol unterstützen. Eine mögliche Einführung von E10 in Österreich wäre ein zusätzlicher starker Katalysator für die Aktie.Nach 30 Jahren an der Spitze von AGRANA habe Johann Marihart den Posten des Vorstandsvorsitzenden an Markus Mühleisen übergeben. Der neue CEO habe mehr als20 Jahre Erfahrung in der Nahrungsmittelbranche und habe unter anderem Funktionenbei Nestlé, General Mills und seit 2018 bei Arla Foods als deren Group Vice President wahrgenommen. Auf der Hauptversammlung und in der Q1-Telefonkonferenz habe sich der neue AGRANA-Chef, ohne konkrete Details zu nennen, zu einer Transformation des Konzerns vom volumenorientierten Rohstoffverarbeiter hin zu einem verstärkten Fokus auf komplexere Produkte geäußert. Die Hinwendung zu anspruchsvolleren Erzeugnissen und organisatorische Optimierungen sollten mittelfristig ein profitables Wachstum ermöglichen.Das Unternehmen rechne mit einem immer noch etwas schwächeren Q2, erwarte aber eine Verbesserung der Geschäftslage in der zweiten Jahreshälfte durch bessere Frucht- und Zuckerernten, die den Margendruck lindern sollten, sowie eine verbesserte Marktnachfrage in den Segmenten Food (Öffnung der Gastronomie und Eventindustrie)und Non-Food (vor allem Papier & Verpackungen, Bau). In der Telefonkonferenz zu den Q1-Ergebnissen habe der Finanzvorstand erklärt, dass die prognostizierte signifikante EBIT-Steigerung von über 10% auch auf bereinigter Basis zu erwarten sei. Somit sollte das Ergebnis im zweiten Halbjahr 2021 eine starke Verbesserung des Werts zeigen, da der Analyst die Prognose dahingehend interpretiere, dass ein EBIT von mehr als EUR 100 Mio. erwartet werde.Die aktuelle Bewertung liege unter dem Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2017 und sollte die Aktie vor großen Kursverlusten schützen. Der steigende Zuckerpreis und eine gute Zuckerrohr- und Fruchternte sollten ebenso wie eine erhöhte Nachfrage im Fruchtsegment infolge der Öffnungen im Gastro- und Tourismusbereich das Ergebnis stützen. Mittelfristig sollte die vom neuen CEO angekündigte verstärkte Konzentration auf anspruchsvollere Produkte für profitables Wachstum sorgen.Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, ändert seine Empfehlung für die AGRANA-Aktie von "halten" auf "kaufen" mit einem Kursziel von EUR 21,00. (Analyse vom 15.07.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.