(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AFK Sistema-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AFK Sistema-Aktie:

7,95 EUR +2,58% (08.04.2021, 18:30)



ISIN AFK Sistema-Aktie:

US48122U2042



WKN AFK Sistema-Aktie:

A0D8DX



Ticker-Symbol AFK Sistema-Aktie:

KO71



NASDAQ OTC-Symbol AFK Sistema-Aktie:

JSFCF



Kurzprofil AFK Sistema:



AFK Sistema (ISIN: US48122U2042, WKN: A0D8DX, Ticker-Symbol: KO71, NASDAQ OTC-Symbol: JSFCF) ist ein russisches Beteiligungsunternehmen. Seine Zentrale befindet sich in Moskau. Der vollständige Name der Gesellschaft ist offiziell Sistema Public Joint Stock Financial Corporation (Sistema PJSFC). Sie ist ein bedeutender privater Investor in Russlands Realwirtschaft. Das Investmentportfolio von Sistema wird von russischen Unternehmen aus verschiedenen Branchen bestimmt, darunter Telekommunikation, Einzelhandel, Hochtechnologie, Holzwirtschaft, Holzverarbeitung, Pharma, Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Finanzen, Gastgewerbe und andere. (08.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AFK Sistema-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AFK Sistema (ISIN: US48122U2042, WKN: A0D8DX, Ticker-Symbol: KO71, NASDAQ OTC-Symbol: JSFCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Deutschland wolle beim Impftempo jetzt Gas geben. Derzeit seien hierzulande vier Impfstoffe zugelassen: Von BioNTech AstraZeneca und Johnson & Johnson . Nun hoffe man, dass möglicherweise bald noch ein weiterer Impfstoff zur Verfügung stehe: Sputnik V aus Russland. Deutschland wolle mit Russland über mögliche Lieferungen des Corona-Impfstoffs Sputnik V sprechen, heiße es.Die EU-Kommission habe erklärt, dass sie über das russische Präparat keine Verträge wie mit anderen Herstellern schließen werde, habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag im WDR5-"Morgenecho" gesagt. Daraufhin habe er bei einer Videokonferenz der EU-Gesundheitsminister erklärt, "dass wir dann bilateral auch mit Russland reden werden".Zugleich habe Spahn betont, dass es zunächst eine Zulassung des Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA geben müsse. Dafür müsse Russland Daten liefern. Auch müsse geklärt werden, wie viel Impfstoff Russland kurzfristig liefern könne. Doch hätten einige Bundesländer schon vor einer möglichen EU-Zulassung Alleingänge gestartet. Bayern habe am Mittwoch einen Vorvertrag über 2,5 Millionen Sputnik-Dosen unterzeichnet, Mecklenburg-Vorpommern habe am Donnerstag mit einer Option auf eine Million Dosen nachgezogen.Die Europäische Arzneimittelagentur EMA habe Anfang März ein Prüfverfahren für Sputnik V im Rahmen einer sogenannten Rolling Review begonnen. Dabei würden Testergebnisse bereits geprüft, auch wenn noch nicht alle Daten vorlägen und noch kein Zulassungsantrag gestellt worden sei. Im April möchten EMA-Experten Produktion und Lagerung des Impfstoffs in Russland begutachten. Die EU-Staaten Ungarn und Slowakei hätten Sputnik bereits auf eigene Faust angeschafft, Ungarn habe eine Notfallzulassung erteilt."Der Aktionär" habe das Papier von AFK Sistema im August vergangenen Jahres bei 4,68 Euro zum Kauf empfohlen. Derzeit notiere die Aktie bei 7,85 Euro.Anleger lassen die Gewinne laufen, sichern die Position aber weiter mit einem Stopp bei 5,60 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur AFK Sistema-Aktie. (Analyse vom 08.04.2021)