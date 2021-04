Börsenplätze AFC Energy-Aktie:



AFC Energy plc (ISIN: GB00B18S7B29, WKN: A0MNJ0, Ticker-Symbol Deutschland: QC8, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: AFC) ist ein in Großbritannien ansässiges industrielles Brennstoffzellen-Stromunternehmen. Das Unternehmen entwickelt alkalische Brennstoffzellensysteme, die Wasserstoff zur Stromerzeugung nutzen. Das Unternehmen installiert, besitzt, betreibt und wartet alkalische Brennstoffzellen-Kraftwerksprojekte. Es operiert durch die Entwicklung des Brennstoffzellensegments. (16.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AFC Energy plc (ISIN: GB00B18S7B29, WKN: A0MNJ0, Ticker-Symbol Deutschland: QC8, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: AFC) unter die Lupe.Während sich einige Wasserstoffaktien weiterhin im Abwärtstrend befinden würden, sehe das Bild bei AFC Energy anders aus. Das Papier des englischen Elektrolyse-Spezialisten habe die Korrektur beendet und wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Operativ laufe es auch gut, denn die Partnerschaft mit ABB werde ausgebaut. Die Aktie könne am Freitag deutlich zulegen.Bereits im Dezember 2020 habe ABB eine strategische Partnerschaft mit AFC Energy angekündigt, um die nächste Generation von nachhaltigen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Aufbauend auf dieser Zusammenarbeit sei nun eine neue strategische Investitions- und Entwicklungsvereinbarung unterzeichnet worden.Dabei solle die alkalische Brennstoffzellentechnologie von AFC Energy in das Systemportfolio für Rechenzentren von ABB integriert werden. Ziel der Partnerschaft sei es, eine emissionsfreie, nachhaltige und schlüsselfertige Stromversorgungslösung für die wachsende Zahl an Rechenzentren zu entwickeln.Der Ausbau der Partnerschaft mit ABB und die erfolgreiche Kapitalbeschaffung würden die gute Positionierung von AFC Energy bei alkalischen Brennstoffzellen unterstreichen.Die AFC Energy-Aktie ist zwar sportlich bewertet, doch mutige Anleger können bei weiterhin guten Newsflow auf einen Chartausbruch setzen, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". Sollte die 0,90-Euro-Marke geknackt werden, sei das Allzeithoch aus Dezember 2020 in Sicht. (Analyse vom 16.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link