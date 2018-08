Das Kursziel sehen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" bis Jahresende bei etwa 10 Euro. (Analyse vom 03.08.2018)



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt.



Haar (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) unter die Lupe.Bei ADVA sei es absolut richtig gewesen auf das Comeback zu setzen. Wer den Kaufempfehlungen der Experten im Verlaufe des Jahres 2018 bisher gefolgt sei, habe bis heute Kursgewinne von gut 50% vereinnahmen können. Wir kennen das Unternehmen seit dem Börsengang im Jahr 1999, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Die Gesellschaft unterliege an der Börse Zyklen, die die Experten über sehr, sehr viele Jahre hinweg immer exzellent getroffen hätten. So sei es bisher immer richtig gewesen, die Aktie zu kaufen, wenn die Zahlen schwach gewesen seien und das Papier unter dem Niveau des Eigenkapitals bewertet worden sei.So auch dieses Mal. Nicht unerwähnt wollen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" natürlich lassen, dass sie im Musterdepot im Sommer 2017 bei Kursen von über 11 Euro den Ausstieg nicht geschafft hatten und mit dem Fahrtsuhl nach unten mitgefahren sind. Sie hätten bisher noch keinen gesehen, der übers Wasser gelaufen sei. Die Experten selbst könnten das auch nicht. Aktuell sei die Aufwärtsbewegung der Aktie voll intakt und könnte sich sogar noch beschleunigen.Wie den Experten Finanzvorstand Ulrich Dopfer im Hintergrundgespräch mitteile, entwickle sich die Nachfrage insgesamt erfreulich. "Unser Auftragseingang war im 2. Quartal sehr gut. Es war der höchste Ordereingang seit Q2/2017", sage Dopfer. Nach den eigenen Berechnungen der Experten dürfte der Auftragseingang in Q2 über dem Umsatzvolumen in diesem Quartal gelegen haben. ADVA habe in der Zeit von April bis Juni einen Umsatz von knapp 124 Mio. Euro erzielt. Mit dem Zahlenwerk für das 2. Quartal seien die Experten weitgehend zufrieden. ADVA habe stets betont, dass das 1. Halbjahr 2018 insgesamt beim Zahlenwerk noch verhaltener ausfallen und das 2. Halbjahr 2018 deutlich stärker werden würde.Beim Umsatz hätte sich Dopfer für Q2 durchaus etwas "mehr" gewünscht. Es habe jedoch einen Engpass bei passiven Bauelementen gegeben, die im Regelfall aus China kommen würden. Die bereinigte EBIT-Marge habe 5% betragen. Auf den ersten Blick gut. Auf den zweiten Blick habe der Finanzchef jedoch Rückstellungen im Zusammenhang mit der Übernahme von MRV von mehr als 3 Mio. Euro in Q2 auflösen können, die das Ergebnis positiv beeinflusst hätten. Aber selbst ohne diesen Effekt sei das Quartal durchaus in Ordnung gewesen. Erfreulich sei, dass die Nettoaktivierung sich weiter deutlich reduziert habe und in Q2 lediglich bei ca. 600.000 Euro liege. Ganz anders als im Vorjahr, als diese Aktivierung das Ergebnis deutlich beflügelt habe. Die Cashflows würden ebenfalls in die richtige Richtung zeigen und die Nettoverschuldung habe ADVA nach der Übernahme von MRV im Jahr 2017 bereits wieder reduziert.ADVA habe immer das Ziel gehabt, einen weiteren Kunden der Big Five US-Firmen (Apple, Microsoft, Amazon, Google und Facebook) für sich zu gewinnen. "Wir haben inzwischen die Nummer 3 als neuen Kunden", so Dopfer. Es dürfte sich dabei um Google handeln, die ein Produkt aus dem Portfolio von Oscilloquartz nutzen würden. Das entnehme man zumindest US-Medien. "Die Produkte von Oscilloquartz zahlen sich inzwischen aus. Wir haben bei dieser Gesellschaft die Gewinnschwelle inzwischen erreicht und werden noch sehr viel Freude mit dieser Gesellschaft haben". Bekannt sei, dass Microsoft auf der Kundenliste von ADVA stehe. Bei Amazon sei es ein offenes Geheimnis. Das Unternehmen dürfte bei ADVA bereits wieder bestellen; aber noch nicht auf dem Niveau früherer Jahre. Die Umsätze im ICP-Segment sollten spätestens in Q1 des Jahres 2019 wieder deutlich anziehen.ADVAs neue Generation des TeraFlex CloudConnect sollte ab Q4 dieses Jahres verfügbar sein. Auf diese neue Technologie dürften viele Kunden von ADVA setzen und für ein starkes Jahr 2019 sorgen. Ab dem kommenden Jahr werde ADVA übrigens auch schon die ersten deutlichen Umsätze mit einer eigenen Software einfahren. Das Produkt heiße Ensemble und liefere eine Virtualisierungsplattform, die auch als Basis künftiger Netzzugangslösungen bereits von Verizon und Colt eingesetzt werde. "Für unsere Software sind das unsere ersten beiden Kunden. Wir haben in die Lösung viel Geld investiert und realisieren damit die ersten Umsätze in diesem Jahr. 2019 wollen wir diese Umsätze mit hohen Margen deutlich steigern", erkläre Dopfer. Habe ADVA mit dieser Software nachhaltig Erfolg, werde sich die Bewertung des Unternehmens nochmals signifikant erhöhen.ADVA sei wieder voll da. Rückenwind könnte die Firma durch eine größere Fusion in der Branche erhalten. Infinera wolle Coriant übernehmen und sich damit als 2. Macht hinter Ciena positionieren und mit dem Zukauf den eigenen Umsatz in etwa verdoppeln. Coriant sei damit vom Hof; das Unternehmen sei im Markt aggressiv mit Kampfpreisen unterwegs gewesen, was insgesamt Druck auf die Margen in der Branche ausgelöst habe. Zudem sei Infinera erst einmal mit sich selbst beschäftigt, was gut für das US-Geschäft von ADVA sei. Die Aktie dürfte die Aufwärtsbewegung fortsetzen.