ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (10.03.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Analyst von FMR Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) von "halten" auf "kaufen" hoch.ADVA habe seinen Geschäftsbericht für 2020 veröffentlicht. Die Unternehmenszahlen hätten den im Januar veröffentlichen, vorläufigen Zahlen entsprochen: Das Umsatzwachstum habe 1,5% YoY auf 565,0 Mio. Euro betragen, jedoch habe ADVA das Proforma EBIT überproportional um 36,7% YoY, auf 33,8 Mio. Euro erhöhen können (6% Marge). Ursache hierfür seien ein für das Unternehmen vorteilhafter USD-Kurs, längerfristig vorgenommene interne Verbesserungen sowie das sich ändernde Umfeld gewesen. Die Zahlen hätten den vorläufig veröffentlichten Ergebnissen vom Januar entsprochen. Positiv habe Lutz der hohe Free Cashflow mit ca. 40 Mio. Euro (Vorjahr 7 Mio. Euro) überrascht, welcher neben dem EAT von Abschreibungen auf kontinuierlich aufgebaute, aktivierte F&E-Aufwendungen getrieben worden sei.De-Globalisierung und Netzwerk-Sicherheit: Vor allem in Europa und den USA würden Telekommunikationsunternehmen zusehends darauf achten, Ausrüstung chinesischer Konzerne zu reduzieren bzw. zu ersetzen und eher auf lokale Anbieter zu setzen. Vor allem die Unternehmen Huawei und ZTE seien über Jahre hinweg Zulieferer für das 4G-Netz gewesen. Dieser System-Wechsel werde aufgrund von Sicherheitsanforderungen bspw. von der US-Regierung mit Milliarden gefördert, so dass sich hier für ADVA potenziell neue Kunden und eine höhere Investitionsbereitschaft ergeben sollten.Das Management bestätige die Guidance für das Gesamtjahr 2021 vom Januar und erwarte Umsatzerlöse zwischen 580 und 610 Mio. Euro (FMR: 600 Mio. Euro) bei einer 6 bis 9% Proforma Betriebsergebnismarge. Ein volles Auftragsbuch und verschobene Orders (<10 Mio. Euro) von Q4/2020 würden optimistisch stimmen. Q1/2021 solle 143 bis 148 Mio. Euro Umsätze mit 7 bis 9% Marge (FMR: 7,4%) generieren.Am 18.03. werde ein Capital Markets Day stattfinden. (Analyse vom 09.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: