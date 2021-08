Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (30.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Netzwerkausrüsters ADVA Optical Networking (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.DER AKTIONÄR hat bereits nach dem starken Jahresauftakt erklärt, dass die ADVA-Aktie schon bald in zweistellige Kursregionen vorstoßen könnte. Mittlerweile notiere die Aktie bei 15 Euro und damit seit Jahresbeginn über 100 Prozent im Plus. Grund für den heutigen Kurssprung: Der US-Konzern Adtran wolle den deutschen Telekomausrüster übernehmen.Getrieben durch Cloud-Anwendungen und Streaming-Dienste sei der Bedarf an Bandbreite groß. Die Investitionen in die Netzwerktinfrastruktur dürften daher auch bis weit ins nächste Jahr hochbleiben. ADVA habe seine Haufaufgaben gemacht und sich passend positioniert.Zu diesem Schluss komme auch Adtran. Der US-Konzern sei ein Hersteller von Softwarekomponenten für kabelgebundene Sprach- und Datennetze sowie entsprechende Installations-, Wartungs- und Beratungsleistungen - und wolle ADVA via Aktientausch übernehmen.Dabei sollten ADVA-Aktionäre für jedes Papier 0,8244 Aktien des fusionierten Unternehmens ("HoldCo") erhalten. Die Adtran-Aktien würden im Verhältnis eins zu eins in Aktien der neuen Holdinggesellschaft eingetauscht.Der Vollzug der Transaktion werde im zweiten oder dritten Quartal 2022 erwartet und müsse noch von den Behörden genehmigt werden. Das zusammengeschlossene Unternehmen solle unter dem Namen Adtran Holdings geführt werden und seine globale Firmenzentrale in Huntsville, Alabama haben. Die europäische Zentrale solle sich in Planegg/Martinsried bei München befinden.Am 8. Januar habe es an dieser Stelle geheißen: "ADVA Optical: Startschuss für Kursrallye?" Rund acht Monate später folge mit dem Übernahmeangebot das große Finale einer gelungenen Spekulation. Anleger können auf dem aktuellem Niveau ihre Gewinne von mehr als 100 Prozent vom Tisch nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2021)