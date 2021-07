Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (28.07.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Analyst von FMR Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Die von ADVA final veröffentlichten Q2/21-Zahlen hätten den vorläufigen Zahlen entsprochen.Starke Produktnachfrage: Wie im Telefonat mit dem Management bestätigt, würden aktuell sämtliche Produkte gut nachgefragt; v.a. Anbieter von Telekommunikation (CSPs) aus den USA seien für das Umsatzwachstum verantwortlich. Das Geschäft mit Software und Service habe in Q2 einen Umsatzanteil von etwa 24% gebracht, leicht unter dem außergewöhnlich starkem Q1 (26% Umsatzbeitrag).ADVA zähle sowohl in Nordamerika als auch in Europa zu einem der führenden Anbieter und habe seine Marktposition durch das aktuelle Produktportfolio und weniger Konkurrenz aus Asien (politisch getrieben) weiter festigen können.Lutz aktualisiere seine Schätzungen für 2021e sowie die kommenden Jahre und erhöhe die Proforma-Margen aufgrund von erwarteten, positiven Effekten aus dem Transformations-Programm.Felix Lutz, Analyst von FMR Research, erhöht sein Kursziel von 12,00 Euro auf 15,20 Euro und seine Empfehlung von "halten" auf "kaufen".Potentielle Risiken sehe Lutz in einer Unterbrechung der komplexen Lieferketten und der Nicht-Realisation von Umsätzen aufgrund fehlender Teile. (Analyse vom 27.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: