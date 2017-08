XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

6,00 EUR -4,85% (23.08.2017, 11:53)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

6,028 EUR -4,36% (23.08.2017, 12:06)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (23.08.2017/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktie auf interessantem Niveau - AktienanalyseGefallen ist die Aktie von ADVA Optical Networking (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV). Nun aber notiert die TecDAX-Aktie auf einem interessanten Niveau, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.ADVA Optical Networking sei ein multinationaler Anbieter von Telekommunikations-Ausrüstung, insbesondere für glasfaserbasierte Übertragungstechnik. "Unsere Branche erlebt aufregende und turbulente Zeiten", habe Vorstandschef Brian Protiva anlässlich der jüngsten Quartalszahlen gesagt. "Wir leben in einer Zeit der extremen Gegensätze. Auf der einen Seite haben wir Cloud und Mobilität als die großen Wachstumstreiber, die kontinuierlich die Nachfrage nach Bandbreite in die Höhe treiben. Auf der anderen Seite herrschen in unserer Branche weiterhin harte Preiskämpfe und ein Wettbewerb, der eine weitere Konsolidierung notwendig macht", so Protiva weiter.Im zweiten Quartal sei der Umsatz bei ADVA Optical Networking im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen, und zwar um 8,3 Prozent. So zu sagen als Beleg für den harten Preiskampf in der Branche. Aufgrund des Umsatzrückgangs "werden wir unsere Kostenstrukturen überarbeiten und Einsparungen bei den operativen Kosten vornehmen", habe Finanzvorstand Uli Dopfer angekündigt. Mit einem für 2018 geschätzten Gewinnvielfachen von 10,9 scheine die ADVA Optical Networking-Aktie nach dem Kursrückschlag infolge der jüngsten Quartalszahlen moderat gepreist.Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie: