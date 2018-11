XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (06.11.2018/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) charttechnisch unter die Lupe.Solche Kursverläufe, wie die der ADVA-Aktie, seien aktuell selten geworden! Schließlich sei dem Titel mit einem Sprung über das Hürdenbündel aus den Hochpunkten von 2017/18 bei 7,45/7,48 EUR sowie der 200-Wochen-Linie (akt. bei 7,58 EUR) der Abschluss einer Bodenbildung gelungen. Gleichzeitig sei damit auch die vorangegangene Toppbildung der Jahre 2015 bis 2017 negiert worden. Selbst auf Monatsbasis spiegele sich der beschriebene Gezeitenwandel wider. Hier stehe neben den markanten Lunten der letzten drei Monatskerzen zudem ein "bullish engulfing" zu Buche.Auf der Indikatorenseite schlage sich diese Entwicklung in neuen Kaufsignalen seitens des MACD auf Wochen- und Monatsbasis nieder. Und auch die Relative Stärke (Levy) signalisiere einen intakten Haussetrend. In diesem Umfeld definiere der horizontale Widerstandsbereich bei gut 9 EUR ein erstes Etappenziel. Perspektivisch rechtfertige die Höhe des o. g. Umkehrmuster sogar wieder zweistellige Kursnotierungen. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es in Zukunft nicht mehr unter die Marke von 7 EUR zurückzufallen, so die Analysten von von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.11.2018)Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie: