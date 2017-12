Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

6,186 EUR +1,81% (27.12.2017, 10:05)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (27.12.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteuer des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkinfrastruktur-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) unter die Lupe.Hinter dem bayerischen TecDAX-Unternehmen lägen harte Zeiten: Umsatzeinbruch, Gewinnwarnung, rückläufige Aufträge, Probleme mit Kunden, harter Preiskampf und Stellenabbau seien in den vergangenen Wochen und Monaten die dominierenden Schlagworte gewesen. Folge: Die ADVA Optical Networking-Aktie sei kräftig unter die Räder gekommen. Gelinge der Gesellschaft nun das große Comeback?Operativ gebe es sicherlich noch einige Fragezeichen. Die ADVA Optical Networking-Aktie habe sich zuletzt trotzdem von ihren Tiefstständen gelöst und könnte nun Kurs auf die charttechnische Widerstandszone bei 6,50 Euro nehmen. Dort werde sich dann zeigen, ob die Kraft für ein Kaufsignal und eine Trendfortsetzung und ein "großes Comeback" ausreiche. Risikobewussten Investoren biete sich damit v.a. kurzfristig eine interessante Trading-Chance, so Michael Schröder, Redakteuer des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2017)