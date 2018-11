XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (02.11.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Network geht nach dem Übergangsjahr 2018 wieder auf Wachstumskurs - AktienanalyseADVA Optical Networking (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) erholt sich allmählich von dem Verlust zweier Großkunden im vergangenen Jahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018 seien die Erlöse im Vorjahresvergleich um 13,5 Prozent auf 126,2 Mio. Euro gestiegen. Das Proforma-Betriebsergebnis sei von minus 0,8 Mio. auf plus 6,8 Mio. Euro gedreht. Damit habe der Netzwerkausrüster die im August kommunizierten Prognosen erreicht.Für das vierte Quartal rechne das Unternehmen mit Umsatzerlösen zwischen 126 Mio. und 136 Mio. Euro sowie einem Proforma-Betriebsergebnis zwischen 3,0 Prozent und 7,0 Prozent vom Umsatz. "Während 2018 für ADVA das Jahr der Stabilisierung ist, wollen wir ab 2019 wieder angreifen. Ziel muss sein, wieder zweistelliges Wachstum zu zeigen bei einer weiteren Steigerung der Profitabilität", sage ADVA-Chef Brian Protiva. Grundsätzlich sehe der Manager sein Unternehmen gut positioniert: "Unsere Branche übernimmt eine Schlüsselrolle bei der Digitalisierung zahlreicher Lebensbereiche. Als Unternehmen haben wir uns entsprechend ausgerichtet und ausschließlich in strategisch wichtige Zukunftstechnologien investiert - Technologien, die neue, digitale Geschäftsmodelle ermöglichen." (Ausgabe 43/2018)Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie: