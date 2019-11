XETRA-Aktienkurs ADO Properties-Aktie:

34,82 EUR +0,93% (18.11.2019, 11:46)



Tradegate-Aktienkurs ADO Properties-Aktie:

34,80 EUR +0,29% (18.11.2019, 12:01)



ISIN ADO Properties-Aktie:

LU1250154413



WKN ADO Properties-Aktie:

A14U78



Ticker-Symbol ADO Properties-Aktie:

ADJ



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

ADPPF



Kurzprofil ADO Properties S.A.:



ADO Properties (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein in Berlin ansässiges, auf Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von mehr als 20.000 Einheiten in Berlin. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. (18.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADO Properties-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Immobilienunternehmens ADO Properties S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Dass das Berliner Mietendeckelgesetz nicht verfassungskonform sei, das würden viele Experten behaupten. Nach einem Bericht der "Berliner Morgenpost" habe nun auch das Bundesinnenministerium verfassungsrechtliche Bedenken, was den Mietendeckel in Berlin betreffe. Das Land Berlin sei "kompetenzrechtlich gehindert" Gesetze zur Mietenbegrenzung zu erlassen, so das Innenministerium in einer Mail an den Berliner CDU-Bundestagsabgeordneten Kai Wegner.Das neue Gesetz solle am 1. Januar in Kraft treten und die Mieten in der Bundeshauptstadt für zunächst fünf Jahre begrenzen. Die rot-rot-grüne Regierung wolle damit dem Mietenwucher Einhalt gebieten. An der Situation, dass kaum bezahlbarer Wohnraum vorhanden sei, ändere sich dadurch freilich nichts. Eher werde sich die Lage noch verschlimmern, weil sich Investoren aus Berlin zurückziehen würden.Sollte der Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt werden, wäre das für die großen Wohnungskonzerne mit Fokus auf Berlin ein Befreiungsschlag. ADO Properties beispielsweise halte 100% seines Immobilienbestandes in Berlin. Die ADO Properties-Aktie reagiere am Montag positiv und könnte überproportional profitieren. Mutige Anleger könnten daher auf eine technische Gegenbewegung der ADO Properties-Aktie setzen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.11.2019) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ADO Properties-Aktie: