Kurzprofil ADLER Real Estate AG:



Die ADLER Real Estate AG (ISIN: DE0005008007, WKN: 500800, Ticker-Symbol: ADL) gehört zu den führenden Immobilienunternehmen in Deutschland. In den letzten Jahren ist das Unternehmen durch Akquisitionen rasch gewachsen - zuletzt durch die Übernahme von knapp 70 Prozent der Anteile an der Brack Capital Properties N.V. ADLER hält mittlerweile mehr als 62.000 Wohneinheiten, die vornehmlich im Norden und Westen Deutschlands liegen und Mietern mit mittlerem bis niedrigem Einkommen ein bezahlbares Zuhause bieten. Dieser Bestand soll überwiegend auf Dauer gehalten und bewirtschaftet werden. Dazu unterhält ADLER ein professionelles Asset Management und eigene Property Management Gesellschaften, die ab 2018 das gesamte Portfolio verwalten. Da konzerneigene Gesellschaften auch das Facility Management an den meisten Standorten übernommen haben, ist ADLER zu einem integrierten Immobilienkonzern geworden, der seinen Mietern alle wohnungsnahen Dienstleistungen aus einer Hand anbieten kann.



Nach Veräußerung der Anteile an der ACCENTRO Real Estate AG, einer auf den Handel mit Immobilien spezialisierten Gesellschaft, konzentriert sich ADLER ausschließlich auf das Vermietungsgeschäft.



Gegenüber seinen Aktionären sieht sich ADLER der Wertsteigerung verpflichtet. Mit stabilen Finanzierungsstrukturen und einer Notierung im SDAX hat sich das Unternehmen an den Kapitalmärkten eine positive Wahrnehmung verschafft, die sich in einem "BB/ positive outlook" Rating spiegelt.



Hervorgegangen ist die ADLER Real Estate AG aus den traditionsreichen Frankfurter Adlerwerken, deren Geschichte bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht. (23.09.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADLER Real Estate-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens ADLER Real Estate AG (ISIN: DE0005008007, WKN: 500800, Ticker-Symbol: ADL) unter die Lupe.ADLER Real Estate wolle die israelische ADO Group zu 100% übernehmen. Die Israelis seien wiederum größter Aktionär des Wohunungsunternehmens ADO Properties, das in Berlin ein Portfolio von mehr als 4 Mrd. Euro verwalte. ADLER Real Estate lasse sich die Übernahme einiges kosten. Die Anleger würden fast schon panisch reagieren.ADLER Real Estate biete 25,75 Euro je ADO Group-Aktie - das sei ein Aufschlag von 83% auf den Schlusskurs von Freitag. Warum ADLER Real Estate eine solch hohe Übernahmeprämie zahlen wolle, erschließe sich auf den ersten Blick nicht. Die Aktionäre von ADLER Real Estate schienen das auch so zu sehen: Die ADLER Real Estate-Aktie notiere aktuell auf dem tiefsten Stand seit Juni 2016. Die Akquisition solle laut Unternehmensangaben durch eine Kombination aus einer geplanten Bezugsrechtskapitalerhöhung (zu deren vollständiger Übernahme sich ADLER Real Estate-Aktionäre verpflichtet hätten), Erträgen aus dem Verkauf eines Wohnentwicklungsprojektes und weiteren Fremdverbindlichkeiten finanziert werden.Die Transaktion bedürfe einiger Erklärungen. Möglicherweise bringe die Telefonkonferenz am Nachmittag Licht ins Dunkel, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2019)Börsenplätze ADLER Real Estate-Aktie:Xetra-Aktienkurs ADLER Real Estate-Aktie:10,46 EUR -10,60% (23.09.2019, 13:05)