Mögliche Interessenkonflikte bei der "ACCENTRO Real Estate AG": Keine vorhanden.



Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

8,45 EUR -0,59% (15.12.2020, 10:30)



Tradegate-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

8,65 EUR -2,26% (14.12.2020)



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol Deutschland ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A4Y



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (15.12.2020/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova, Aktienanalystin von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol Deutschland: A4Y) unverändert zu kaufen.Kürzlich habe ACCENTRO bekannt gegeben, dass ihr Immobilienbestandportfolio durch den Kauf von 166 Wohneinheiten in Duisburg, Krefeld und Hagen mit einer Gesamtmietfläche von rund 13.000 qm weiter ausbaut worden sei. Somit verdopple die Gesellschaft nahezu ihren Immobilienbestand in Nordrhein-Westfalen auf 355 Einheiten. Nach Angaben des Unternehmens seien die gekauften Immobilien fast vollständig vermietet und würden sich in zentralen Lagen befinden. Laut ACCENTRO würden die Objekte weiterhin über ein gutes Entwicklungspotenzial verfügen, das genutzt werde, um die Attraktivität der Wohnungen für die Mieter zu steigern.ACCENTRO beabsichtige das Bestandsportfolio weiter zu erweitern und nicht nur als Wohnungsprivatisierungsunternehmen aktiv tätig sein, sondern auch als Wohninvestor. Dies betrachte die Analystin positiv, da sich ACCENTRO hierdurch eine zusätzliche Quelle für stabile Mittelzuflüsse öffne. Zudem sollte durch die Modernisierung die Fair-Value-Bewertung der Immobilien steigen, was sich positiv in der GuV niederschlagen werde. Zudem, da ACCENTRO eine etablierte Gesellschaft im Privatisierungsbereich sei, könnte sie die Wertsteigerung mittelfristig durch Verkäufe monetisieren, wenn sich die entsprechende Gelegenheit ergebe.Angesichts der Neuausrichtung des Geschäftsmodells durch den Ausbau des Bestandportfolios habe die Analystin ihr Modell angepasst. Sie betrachte die neue Strategie positiv und glaube, dass sie Stabilität und Wachstum für beide Geschäftsbereiche (Vermietung und Privatisierung) erreichen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person