Die ACCENTRO Real Estate AG ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S).Das Unternehmen habe den Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2018 veröffentlicht. Der Gesamtumsatz sei deutlich von 89 Mio. Euro im Vorjahr auf knapp 137 Mio. Euro, um fast 54% angestiegen. Im Verlauf der neun Monate seien insgesamt 1.238 Einheiten verkauft worden. Hier inbegriffen seien die 675 Einheiten aus dem Gehrensee Joint Venture. Diese seien jedoch mehr oder weniger zum Buchwert übertragen worden und hätten somit keinen wesentlichen Ergebnisbeitrag geliefert. Somit habe das Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien um rund 4% unter dem Vorjahr gelegen. Die Verkaufsmarge habe bei hohen rund 32% gelegen. Das Mietergebnis sei gegenüber dem Vorjahr um über 13% gewachsen und das Dienstleistungsergebnis habe beim 2,5Fachen gelegen.Alles in allem habe das Rohergebnis mit über 28,1 Mio. Euro leicht über dem Vorjahreswert von 27,7 Mio. Euro gelegen. Durch einen Anstieg des Personalaufwands und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sei das operative Ergebnis auf EBIT-Basis um rund 6% von über 22 Mio. Euro auf fast 21 Mio. Euro gefallen. Das Zinsergebnis habe bedingt durch die im Januar platzierte 100 Mio. Euro Unternehmensanleihe bei rund -8 Mio. Euro gelegen (9M 2017: -5 Mio. Euro). Der Nettogewinn sei somit mit 8,6 Mio. Euro um rund 30% niedriger als die über 12 Mio. Euro im Vorjahr.Das Portfolio des Unternehmens umfasse nach den ersten neun Monaten 2.145 Einheiten und der Buchwert liege bei über 292 Mio. Euro. Seit Jahresbeginn habe das Unternehmen seinen regionalen Fokus erweitert und habe nun, neben den bisherigen Standorten Berlin, Leipzig und Hannover, auch größere Positionen in Köln und Hamburg. Ebenfalls habe das Unternehmen am vergangenen Freitag, am 2. November, die Eröffnung einer Niederlassung in Oberhausen und die Gründung der ACCENTRO Rhein-Ruhr GmbH bekannt gegeben. Die Expansion in weitere Regionen, wie z.B. die Rhein-Ruhr Region, würden die Analysten als einen guten Schritt bewerten, welcher das Portfolio weiter diversifiziert und neue Möglichkeiten eröffne.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bestätigen ihr Kursziel von 13,00 Euro sowie ihr "buy"-Rating für die ACCENTRO Real Estate-Aktie. (Analyse vom 06.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link